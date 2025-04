In Francia è rivolta dei narcotrafficanti contro le nuove misure del ministero degli interni, nelle carceri azioni coordinate

Nei carceri della Francia è scattata la rivolta, coordinata e che molto probabilmente è collegata alla strategia anti-narcotrafficanti del ministro degli Interni, Bruno Retailleau. Diverse prigioni sono state prese di mira da rivolte in varie città della Francia, fra cui Tolone, Aix-en-Provence e Marsiglia, e quella di Tolone è stata presa di mira dal fuoco di armi automatiche nella notte tra lunedì e martedì, ha riferito l'entourage del ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, che nel pomeriggio si recherà al carcere di Tolone per fornire supporto agli agenti. Secondo fonti degli inquirenti, tutto ciò sembra essere "coordinato" e nato come protesta per le nuove regole contro i trafficanti.