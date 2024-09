Medjugorje: il Vaticano dice sì al culto pubblico ma non ai viaggi solo per conoscere i veggenti

Ora arriva un importante passo in avanti: un nulla osta al culto di Medjugorje concesso dal Vaticano, con il placet di Papa Francesco . La linea è che va bene pregare in un luogo di culto, ma attenzione il Vaticano non riconosce come soprannaturali gli eventi che si verificano a Medjugorje dove, comunque, sono innegabili i "frutti positivi " e cioè:

No al culto dei veggenti

Tuttavia su un punto lo stesso Papa Francesco è stato molto chiaro: a Medjugorje ci si va per pregare non per incontrare i veggenti. Inoltre I messaggi che arrivano da Medjugorje sono "presunti messaggi" della Madonna. Lo ha ribadito il cardinale Prefetto della Fede, Victor Manuel Fernandez, nella conferenza stampa in Vaticano. "Non accogliamo questi messaggi come rivelazioni private perché non abbiamo la certezza che siano messaggi della Madonna ma li accogliamo come testi edificanti che possono stimolare una bella esperienza spirituale". Il cardinale ha anche precisato che "i messaggi vanno letti nel loro insieme". Tra i messaggi è "la pace la grande proposta di Medjugorje", dove la Madonna si venera appunto come Regina della Pace.