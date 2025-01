Meloni ad Abu Dhabi per il Summit sulle rinnovabili nel giorno del suo compleanno. Il siparietto con Rama

La premier in trasferta nel giorno del suo compleanno. Spegne le candeline ad Abu Dhabi, in compagnia della figlia Ginevra, in occasione del summit sulle rinnovabili e sulla sostenibilità. Edi Ramala accoglie inginocchiandosi e porgendole un regalo. 48 candeline, lontana da casa, ma in compagnia della figlia, Ginevra di 8 anni, con lei nella capitale degli Emirati Arabi. Giorgia Meloni, nata il 15 gennaio del 1977, sta partecipando al Summit di Abu Dhabi. Il focus sarà, oltre che sulle energie, anche il Piano Mattei.

I TEMI

L'Italia come grande "hub" mediterraneo e snodo per i flussi energetici tra l'Europa e Africa. Ad Abu Dhabi, nel giorno del suo compleanno, Giorgia Meloni è intervenuta per ribadire la necessità di trovare un equilibrio tra sostenibilità e innovazione, e l’orgoglio per l’accordo con Albania e Emirati per un’infrastruttura di produzione di energia rinnovabile da circa un miliardo di euro. Poi ha toccato il tema dell’energia nucleare, che deve essere trasformata da arma geopolitica a una risorsa ampiamente accessibile e in grado di cambiare la storia. Tutti temi capisaldi della politica estera ed energetica del suo governo ribaditi in occasione della Sustainability Week 2025.

L'EVENTO

L’evento si svolge da oltre quindici anni per promuovere il dialogo e la collaborazione tra governi, settore privato e società civile sullo sviluppo sostenibile. Per Meloni si tratta della terza visita nel Paese del Golfo dall'inizio del suo mandato. La premier insiste sul ruolo dell'Italia come collegamento energetico tra l'Europa e l'Africa. Traguardo a cui il governo sta lavorando anche attraverso l'attuazione del Piano Mattei e progetti infrastrutturali. A margine del suo speech, Meloni assisterà alla firma di un'intesa quadro per lo sviluppo di una nuova infrastruttura di produzione e distribuzione di energia verde. La visita ad Abu Dhabi sarà anche l'occasione per un nuovo incontro bilaterale con il presidente bin Zayed.

LO SKETCH

Tra accordi, speech e trattati c’è tempo per uno sketch tra Meloni e Rama. In ginocchio e con un foulard in regalo: con questo siparietto il primo ministro dell'Albania Edi Rama, il primo ministro albanese, ha omaggiato la premier Giorgia Meloni salutandola al suo arrivo a Abu Dhabi, nel giorno del compleanno. "La devi smettere con questa storia", ha sorriso Meloni prima di abbracciare il leader albanese che più volte ha parlato di lei chiamandola "sorella". Rama la chiama “her majesty”, intona un “tanti auguri”, invita i presenti a fare un coretto (ma non lo segue nessuno), “io ho una voce da somaro albanese”. La premier, imbarazzata, scarta il regalo, si fa mettere il foulard sopra la testa, a mo’ di copricapo arabo ricevendo un ringraziamento dalla premier che lo ha abbracciato. Rama ha spiegato che il foulard è stato realizzato da un produttore italiano che si è trasferito in Albania diventando cittadino albanese.