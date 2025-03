La guerra in Ucraina. Trump smentisce di aver parlato di stop agli aiuti all'Ucraina con Putin. Il Cremlino insiste. Oggi Zelensky parla con Trump Photo Credit: Fotogramma.it

Dal presidente degli Stati Uniti Trump il leader di Kiev, Zelensky, aspetta di conoscere i dettagli del colloquio che ha avuto ieri con Putin. Poi Zelensky torna a ribadire che non vanno fatte concessioni alla Russia sugli aiuti all'Ucraina. Su questo punto si apre una crepa nei resoconti ufficiali: Trump ha affermato che nella chiamata di ieri con il presidente russo non è stata discussa la questione degli aiuti militari all'Ucraina. Poco fa, invece, il portavoce del Cremlino ha affermato che il tema è stato discusso e che è priorità nell'agenda tra Mosca e Washington. Putin e Trump, ha aggiunto Peskov, "si capiscono bene e si fidano l'uno dell'altro" mentre ha accusato Kiev di minare gli sforzi comuni con gli Stati Uniti tentando di colpire le infrastrutture energetiche russe. Infine Putin e Trump non hanno discusso di 'peacekeeper' 'né dei territori occupati né dell'Europa nei negoziati'.

IL FRONTE, SUL CAMPO, DEL KURSK

Narrazioni contrastanti ancora, anche sulla regione russa del Kursk. Oggi lo zar Putin ha rivendicato che la Russia sta completando la sconfitta del nemico ucraino nel Kursk, Putin ha ordinato ai procuratori militari di "indagare sulle atrocità" commesse dalla Forze armate ucraine nella stessa regione. Ma dalla Finlandia il presidente Zelensky ha detto di aver parlato al presidente finlandese Stubb della disinformazione russa riguardante la situazione nel settore di Kursk. "Lì non c'è alcun accerchiamento e i nostri ragazzi stanno svolgendo i compiti richiesti per l'Ucraina" ha concluso il leader di Kiev.