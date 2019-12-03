Mes, Di Maio e Battista attaccano, Conte media

03 dicembre 2019, ore 18:59 , agg. alle 21:35
Sulla riforma del fondo salva-Stati, il M5S insiste sulle modifiche, il premier: “Troveremo l’intesa”, intanto c’è il nodo-prescrizione
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Gaza, sul Board l’Unione Europea fa muro. Ma il presidente americano Trump: 'Meloni vuole entrarci'
Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa: 'Con i leader nutriamo seri dubbi su certi elementi dello statuto del Consiglio”. Palazzo Chigi per adesso resta in silenzio, ma non si possono escludere contatti tra Roma e Washington pure nelle prossime ore
Lega, cronaca di un addio annunciato: il Generale Vannacci se ne va, Salvini ha perso la sua scommessa
Per l’autore del best seller “Il mondo al contrario”, lo scorso 27 gennaio la registrazione del marchio 'Futuro nazionale' e del simbolo ha portato ad una accelerazione verso l'uscita dal partito. Sulla separazione hanno pesato i contrasti con i Governatori
Medio Oriente, vertici a Palazzo Chigi con Meloni e ministri. Le opposizioni: “La premier venga in Parlamento”
La Farnesina ha indicato le fonti istituzionali di informazione: l'app «Viaggiare sicuri» e il sito dovesiamonelmondo.it. Intanto interviene pure il Presidente Mattarella: “La guerra è tornata a spargere sangue vicino a noi, ma non dobbiamo rassegnarci”