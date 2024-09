Meteo Italia, estate agli sgoccioli, in arrivo ciclone dalla Groenlandia Photo Credit: agenziafotogramma.it

Da giovedì 5 settembre è previsto un generale peggioramento del tempo su tutto lo Stivale

Game over. O quasi. L'estate è agli sgoccioli. Secondo gli esperti di IlMeteo.it, infatti, è in arrivo un ciclone dalla Groenlandia che segnerà la fine del caldo e delle giornate soleggiate. In particolare, nei prossimi due giorni è previsto un generale peggioramento del tempo su tutta l'Italia con temporali più frequenti ed un leggero calo termico specie al Nord. Una buona notizia per gli amanti di felpe e cammini, un po' meno per chi ama la bella stagione, le cene all'aperto e gli outfit più leggeri. Le previsioni meteo in Italia Da giovedì 5 settembre fino ad almeno il 12 settembre una goccia fredda, cioè un vortice ciclonico in quota che si è isolato da un'area a bassa pressione più grande, si abbatterà sullo Stivale, portando il maltempo e decretando, di fatto, la fine dell'estate. Già in queste ore, in realtà, alcune zone del Belpaese hanno fatto i conti con il maltempo. A Roma, per esempio, poco dopo mezzogiorno, oggi, si è verificata una bomba d'acqua, con pioggia intensa e raffiche di vento. Insomma, un breve assaggio di fine estate che si farà spazio con più stabilità tra poche ore. Le ultime ore di caldo africano Intanto comunque il caldo africano dovrebbe essere ancora presente al Sud. La colonnina di mercurio segnerà 35-37°C in Sicilia e Sardegna, per la gioia di turisti e bagnanti. Localmente al centro resisteranno punte di 33-34°C a Firenze, Terni e Roma, mentre a Milano si fermerà a 30 e Torino non supererà i 26 gradi. Tecnicamente l'autunno meteorologico, ossia la stagione autunnale dal punto di vista climatologico, è iniziato il primo settembre. Per il via all'autunno astronomico invece bisognerà attendere il 22 settembre, alle ore 14:43.

