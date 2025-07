Temptation Island in onda per tre sere consecutive su Canale 5. Mediaset: "Operazione mai tentata prima d'ora"

Canale 5 a tutta Temptation Island. La rete ammiraglia di Mediaset, infatti, la prossima settimana trasmetterà per tre serate consecutive il reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Un'operazione mai tentata prima d'ora, come ha sottolineato l'azienda di Cologno Monzese in una nota.

Le ultime tre puntate di Temptation Island

Temptation Island andrà eccezionalmente in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5. Saranno gli ultimi tre appuntamenti stagionali della trasmissione che racconta amori e tradimenti.

Gli ascolti di Temptation Island

La scelta di Mediaset è figlia degli ottimi ascolti registrati in questa stagione da Temptation Island, partito lo scorso 3 luglio e andato in onda con cadenza settimanale il giovedì sera.

Questa settimana l'eccezionale bis, con doppio appuntamento, ieri e oggi.

La chiusura anticipata a mezzanotte degli ultimi episodi del programma fenomeno dell’estate tv consentirà al Biscione di calare il tris nella prossima settimana.

La puntata di Temptation Island andata in onda ieri, mercoledì 23 luglio, è stata vista da 3 milioni 516 mila telespettatori, pari al 28.44% di share che sul target 15-64 anni sale al 35.44%.

Alle ore 22:47 i telespettatori sintonizzati sul reality sono stati 4 milioni 021 mila mentre alle ore 24:17 la share vola al 40.3%.

Sul target 15-34 anni la share svetta al 52% mentre sul target 15-19 anni la share sale al 57.9%.

Grande successo anche sui social #temptationisland è l'argomento più discusso della serata.