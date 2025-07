Cosa abbiamo guardato su Netflix nei primi sei mesi del 2025: Adolescence batte Squid Game

Cosa hanno guardato gli abbonati di Netflix da gennaio a giugno 2025? La risposta arriva dall'ultimo Engagement Report della piattaforma che prende in considerazione il tempo di visione - o engagement.

Il report, che cattura all’incirca il 99% di tutte le visualizzazioni nella prima metà del 2025, mostra che le persone hanno guardato Netflix per oltre 95 miliardi di ore, coprendo una vasta gamma di generi e lingue.

I dati Netflix

Quasi la metà di tutte le visualizzazioni del report proviene da titoli Originali Netflix usciti nel 2023 o prima.

Qualche titolo: serie come Orange is the New Black, Ozark e La Casa di Carta hanno superato i 100 milioni di ore visualizzate nella prima metà del 2025.

Film come Red Notice, Leo e We Can Be Heroes hanno oltrepassato la soglia di 20 milioni di visualizzazioni.

Al vertice assoluto troviamo Adolescence, che è stata la serie più vista con 145 milioni di visualizzazioni. Bene anche altre serie in arrivo dal Regno Unito come Missing You (58M), Black Mirror S7 (31M) e Dept. Q S1 (25M).

Tra le serie drammatiche benissimo Zero Day (61M), American Primeval (47M), Il giardiniere (34M), Per sempre S1 (19M) e The Royals S1 (14M).

Nell'ambito delle commedie si registra l'exploit di Running Point S1 (41M) e The Four Seasons S1 (39M), che sono state rinnovate per una seconda stagione.

Netflix fuori dagli Stati Uniti

Due terzi degli abbonati Netflix si trovano al di fuori degli Stati Uniti e oltre un terzo delle visualizzazioni totali proviene da titoli in lingue diverse dall’inglese. Dieci delle venticinque serie più viste nella prima metà dell’anno erano in lingua non inglese.

Il caso Squid Game

Squid Game, la celebre serie sudcoreana, ha registrato 231 milioni di visualizzazioni tra tutte e tre le stagioni nella prima metà dell’anno. La stagione finale è diventata il terzo programma di Netflix più visto del semestre, raggiungendo 72 milioni di visualizzazioni in soli quattro giorni.

Anche altre serie sudcoreane hanno riscosso successo, come Quando la vita ti dà mandarini (35M), The Trauma Code: Il turno degli eroi S1 (34M) ed entrambe le stagioni di Weak Hero: Class 1 (22M) e Weak Hero: Class 2 (20M), che hanno attirato un pubblico numeroso.

I film più visti su Netflix tra gennaio e giugno 2025

Sul fronte film, al top Back in Action (165M), STRAW di Tyler Perry (103M), La lista dei miei desideri (96M) con Sofia Carson e Nonnas (58M). Anche le pellicole in lingua non inglese hanno avuto successo globale, tra cui Exterritorial - Oltre il confine (88M) dalla Germania, Il contrattacco (71M) dal Messico, iHostage (57M) dai Paesi Bassi e Ad Vitam (70M) e K.O. (44M) dalla Francia, Bullet Train Explosion (33M) dal Giappone e Jewel Thief - The Heist Begins (23M) dall’India.

Per quanto riguarda gli show e gli eventi live, invece, al primo posto troviamo la WWE (il wrestling), che però non è disponibile in Italia: nella prima metà dell’anno ha generato 280 milioni di ore di visualizzazioni tra tutti i suoi eventi, incluso WWE RAW.