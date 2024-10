Milan-Bruges, Stoccarda-Juventus e Aston Villa-Bologna: oggi torna RTL 102.5 in Champions League Photo Credit: agenziafotogramma.it

Radiocronaca integrale in diretta alle 18.45 e 21.00, si gioca la terza giornata

Oggi, martedì 22 ottobre 2024, torna in campo la Champions League con la terza giornata. In diretta su RTL 102.5 le radiocronache integrali delle partite di Milan, Juventus e Bologna. Milan-Bruges Il programma odierno si apre alle ore 18.45 con Milan-Bruges. I rossoneri di mister Fonseca, fermi a zero punti in classifica, hanno un solo obiettivo: vincere. In attacco torna Rafael Leao, dopo lo stop di sabato scorso (a metà strada tra turno di riposo e punizione). Spazio anche a Theo Hernandez, che in campionato non ha giocato in quanto squalificato. Assente, per infortunio, Abraham, mentre il 16enne Camarda è stato convocato per la prima volta in Champions. In difesa la coppia centrale sarà formata dal recuperato Gabbia e da Tomori, con Pavlovic in panchina. Al Meazza oggi saranno presenti oltre 55mila tifosi. Il Bruges, quarto nel campionato belga dove si sono disputati già 11 turni, ha vinto sul campo dello Sturm Graz, riscattando il 3-0 interno incassato nella prima giornata contro il Dortmund. Stoccarda-Juventus Alle ore 21.00 sarà la volta della Juventus, che sfida in trasferta lo Stoccarda. I bianconeri di Motta sono a punteggio pieno e in caso di successo questa sera potrebbero ipotecare almeno i playoff. Tra i titolari torna Conceição, che sabato contro la Lazio non ha giocato perché squalificato. In avanti, come sempre, Vlahovic. A centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Fagioli, Douglas Luiz (ancora alla ricerca di buone prestazioni) e McKennie. Il capitano sarà Danilo - al debutto stagionale da titolare - che formerà la coppia difensiva insieme a Kalulu. Lo Stoccarda, decimo in Bundesliga, ha un solo punto in classifica in Champions, anche se nella prima giornata ha messo in grande difficoltà il Real Madrid. Aston Villa-Bologna Aston Villa-Bologna, con fischio di inizio alle ore 21.00, offrirà la possibilità ai rossoblu di mettersi alle spalle le delusioni del campionato (tre pareggi nelle ultime tre gare). A guidare l'attacco dei felsinei nella trasferta a Birmingham sarà Castro (anche se Dallinga spinge per un posto da titolare), supportato dal trio Orsolini-Fabbian-Ndoye. La squadra di Vincenzo Italiano fin qui ha conquistato un solo punto, frutto del pari interno con lo Shakhtar Donetsk nell'esordio in Champions. Illing Jr, ex della partita (è in prestito dall'Aston Villa), inizierà dalla panchina: "Se dovessi fare gol? Esulterò forse un pochino, ma non esagererò". Il club allenato da Emery in Premier League ha gli stessi punti dell'Arsenal e in Europa ha vinto le prime due partite, compresa quella contro il Bayern Monaco.

Argomenti

Bologna Champions League Juventus Milan

