Milano: a dodici anni compie ennesima rapina, ragazzino fermato per la quarta volta in una settimana

E' una storia che parla di solitudine, di abbandono e di disperazione. A 12 anni, arrivato dal Marocco nel nostro Paese da solo, senza un riferimento, più volte affidato a una comunità, il ragazzino fermato per la quarta volta in una settimana per l'ennesimo scippo è uno dei giovanissimi migranti che dopo una drammatica esperienza di fuga dalla loro terra e di approdo in Italia, semplicemente spariscono, si smarriscono per poi diventare nuovamente visibili quando compiono un reato o entrano in una storia drammaticamente più grande di loro.

Fermato ancora nella notte

Così è accaduto a questo 12enne che i carabinieri hanno fermato a Milano per il furto di un orologio a un turista, in piazza Duca D'Aosta, in zona stazione Centrale. Durante l'operazione sono stati arrestati anche altri tre giovani senza fissa dimora e con precedenti. Due di loro, un 24enne marocchino e un connazionale che si è dichiarato 16enne, ma che - fanno sapere i carabinieri - è risultato almeno 19enne dall'esame auxologico, hanno cercato di rapinare un turista indiano di 36 anni: lo avrebbero avvicinato e afferrato per una gamba, per poi strappargli dal collo una collana d'oro del valore di 3.000 euro. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale la vittima è riuscita a rientrare in possesso del monile, mentre i malfattori sono stati bloccati dai militari. Mentre i carabinieri erano impegnati nell'identificazione dei due, sono dovuti intervenire a poca distanza, dove un turista malesiano di 39 anni è stato spinto a terra e derubato di un orologio da circa 300 euro che aveva al polso, dal 12enne e da un 18enne libanese, poi arrestato. Una volta in caserma, il 24enne marocchino ha accusato un malore e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in codice verde presso il pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, da cui è stato dimesso senza giorni di prognosi per intossicazione da benzodiazepina e cocaina. I tre arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Milano San Vittore. Il dodicenne, invece, è stato affidato a un centro servizi minori non accompagnati di Milano.