Milano: il figlio di Ignazio La Russa, Leonardo, denunciato per violenza sessuale

Nessuna costrizione, così si è difeso Leonardo Apache La Russa, 19 anni, figlio terzogenito del presidente del Senato, dopo essere stato denunciato da una 22enne per violenza sessuale. I fatti, al centro di un’inchiesta aperta dalla procura di Milano, risalgono al 18 maggio scorso e si sarebbero verificati dopo una serata in discoteca. I due ex compagni di scuola si sarebbero incontrati per caso in un locale. La 22enne ha raccontato di essersi svegliata la mattina in stato confusionale in un letto a casa La Russa accanto al 19enne e Leonardo Apache le avrebbe parlato di un rapporto consumato con lei. Alla clinica Mangiagalli, ospedale a cui si è rivolta successivamente la giovane, sono state refertate una ecchimosi al collo, una ferita alla coscia e positività alla cocaina. La sostanza stupefacente è stata assunta prima di andare in discoteca, è stato precisato dalla stessa 22enne. Ho parlato con mio figlio, non ha commesso alcun atto penalmente rilevante, credo alla sua versione, a Leonardo rimprovero solo di a portato a casa una sconosciuta. Così Ignazio La Russa. In merito alla denuncia sporta dalla 22enne, il Presidente del Senato ha avanzato dubbi sul fatto che sia arrivata dopo quaranta giorni. La seconda carica dello Stato ha aspicato che la Procura del capoluogo lombardo faccia piena chiarezza in tempi brevi sulla vicenda che vede coinvolto un suo stretto congiunto.





Ignazio La Russa, mio figlio ha detto che la ragazza era lucida

"Mio figlio mi ha detto che quella ragazza era una sua compagna di scuola che non vedeva da tanto tempo. E che durante la serata gli ha raccontato tante cose della sua vita a dimostrazione che era lucida". Questa la precisazione del Presidente del Senato che ha mostrato tranquillità per l’esito dell’inchiesta su Leonardo Apache. "E' dispiaciuto perchè non si aspettava una cosa simile", ha aggiunto. Ignazio La Russa ha sottolineato di aver visto di sfuggita la ragazza che si trovava in casa sua con il figlio la mattina del 19 maggio. “Ho aperto la porta, l'ho vista, era tranquilla e poi se ne è andata", ha riferito l'esponente di Fratelli d'Italia.