Milano Music Week, Filippo Sugar (Sugar Music): “il mercato discografico non è mai stato così bene. La radio resta ancora il primo mezzo per la fruizione della musica”

Al via la quinta giornata di Milano Music Week, un’intera settimana dedicata all'universo musicale, caratterizzata da panel, incontri con gli artisti, workshop, esposizioni, party e showcase. Fino al 26 novembre, sotto la direzione artistica di Nur Al Habash e con la curatela speciale di Francesca Michielin.

Per questa settimana dedicata al settore della musica, Filippo Sugar, è stato ospite di RTL 102.5. Nel corso dell’intervista in Non Stop News, il Presidente di Sugar Music ha parlato dello stato di salute nel mercato musicale italiano. «Abbiamo presentato dati molto positivi sull'industria musicale italiana, confermando che la radio è ancora oggi il primo mezzo. Nonostante sia il più antico, si è costantemente trasformato ed è ancora la principale fonte di ascolto della musica in Italia. Il mercato non è mai stato così bene. I dati mostrano una crescita economica e di ascolti della musica. Abbiamo una maggiore offerta, i concerti stanno andando molto bene, poiché gli italiani amano ascoltare musica in vari modi e recarsi a concerti dal vivo. Abbiamo una quantità enorme di giovani talenti, un fenomeno notevole che manca in altri paesi, dove non c'è stata un'evoluzione generazionale così significativa», racconta Filippo Sugar.

In occasione della Milano Music Week, Sugar Music presenta "Paolo Conte: Il maestro è nell’anima", il film documentario prodotto da Sugar Play che dopo l’anteprima del prossimo 27 novembre al Torino Film Festival sarà nelle sale dal 4 al 6 dicembre. «Oggi abbiamo l'opportunità, anche grazie agli eventi al cinema come quello per Paolo Conte del 4 dicembre, di raccontare gli artisti in modo diverso. Possiamo narrare le loro vite e le loro canzoni. Sebbene il disco rimanga centrale, possiamo allargarci e descriverli a 360 gradi. Questo è benefico per gli artisti, che possono usare più strumenti per esprimere il significato delle loro canzoni, e per il pubblico, che ha la possibilità di immergersi in modo più completo, cogliendo tutte le sfumature che nell'ascolto audio di una canzone non sarebbero possibili», afferma Sugar.

Tutto il programma della Milano Music Week è consultabile al seguente link: www.milanomusicweek.it

Per ogni evento sono indicate le modalità di prenotazione o di acquisto della prevendita