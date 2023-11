Milano, pedone travolto da un mezzo pirata, è in gravi condizioni

Grave incidente stradale nella notte a Milano, in zona San Siro. Un uomo è stato investito mentre attraversava la strada, il conducente del mezzo non si è fermato a prestare i soccorsi. È successo tutto in via Morgantini, all'angolo di piazzale Melozzo da Forlì, intorno alle tre di notte. L'uomo investito, secondo i primi rilievi, stava attraversando lontano dalle strisce pedonali.





Continuano le indagini per risalire al proprietario del mezzo

L'uomo ha 38 anni ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo dai sanitari, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica. Ai soccorritori del 118 l'uomo è apparso in gravi condizioni. Era sveglio ma con una frattura al braccio, un trauma alla caviglia e soprattutto un trauma cranico. La situazione per lui viene definita seria. Le forze dell’ordine restano impegnate nelle indagini per risalire al proprietario del mezzo che ha investito il 38enne, dandosi poi alla fuga.