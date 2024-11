Mission Impossible, rilasciato il primo trailer dell’ultimo film della saga con Tom Cruise

Tom Cruise si prepara a tornare sul grande schermo nei panni di Ethan Hunt. Dopo numerose peripezie che hanno portato a diversi rinvii, ecco che finalmente l’ultimo capitolo della saga di Mission Impossible ha una data d'uscita. E stato rilasciato poco fa online il primo trailer ufficiale che ha svelato anche il titolo scelto per il gran finale di una storia iniziata nel 1999. Si intitolerà The Final Reckoning e debutterà al cinema il prossimo 23 maggio, meno di due anni dopo l’uscita del settimo capitolo della saga e tre anni dopo il fenomeno Top Gun: Maverick, pellicola campione d’incassi che salvò letteralmente le sale nel post pandemia, rilanciando Tom Cruise a livello mondiale.





UNA VERA MISSION IMPOSSIBLE

La trama è ancora avvolta dal mistero ma per ora sappiamo che l’ottavo capitolo avrà il compito di mettere la parola fine alla saga. Non è stata una produzione facile quella di Mission Impossible 8. I continui ritardi dovuti in parte anche agli scioperi di Hollywood del 2023, hanno causato lo slittamento della lavorazione. In origine il nuovo capitolo sarebbe dovuto arrivare nei cinema a giugno 2024, ma si è deciso di non mettere fretta alla produzione posticipandolo avanti di un anno circa. Non solo. Com’è noto Tom Cruise ama fare le cose in grande, ma probabilmente neppure lui prevedeva che il budget di “Mission: Impossible 8” avrebbe superato i 300 milioni di dollari, cifra stellare che richiederà incassi da capogiro per essere recuperata. Non sarà facile dal momento che il precedente capitolo uscito nell’estate dello scorso anno non brillò particolarmente al botteghino.





MISSION IMPOSSIBLE 8, BUDGET ALLE STELLE

I 570 milioni di dollari raccolti da “Mission Impossibile Dead Reckoning” non hanno soddisfatto la Paramount che ha deciso di correre ai ripari per scongiurare il rischio che anche l’ottavo film potesse andare male. Infatti inizialmente questo capitolo finale doveva intitolarsi “Dead Reckoning - Parte 2” e riallacciarsi narrativamente alla pellicola precedente, ma per evitare confusione nei fan e per stimolare il pubblico ad andare in sala pur non avendo visto il precedente, si è optato per un titolo diverso. Per poter andare in pareggio, il film dovrebbe incassare come minimo 700/800 milioni, anche se presumibilmente la casa di produzione punta a superare il miliardo. Riuscirà Tom Cruise nella missione impossibile di riportare gli spettatori in sala?





MISSION IMPOSSIBLE, LA TRAMA DEL SETTIMO CAPITOLO

In attesa di scoprire ulteriori dettagli su “The Final Reckoning”, facciamo il punto su dove eravamo arrivati. Nel settimo capitolo della saga, Ethan insieme alla sua squadra sono alle prese con la sfida più pericolosa mai affrontata finora: il team deve riuscire a rintracciare e disinnescare una nuova e terribile arma, che si rivela essere una minaccia per l'intera umanità. Con il peso del destino del mondo sulle spalle e il futuro appeso a un filo, Ethan e i suoi, si imbarcano per una missione frenetica che li porta in giro per il mondo, per impedire che l'arma finisca nelle mani sbagliate. Un nemico misterioso e molto potente, tormentato dal suo oscuro passato. Non sarà facile da sconfiggere e, a complicare tutto, Ethan si ritrova di fronte a un'ardua scelta: decidere se sacrificare tutto, comprese le vite di chi gli è più caro, pur di portare a termine la missione.