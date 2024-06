Modena: porta il cadavere della moglie in furgone dai Carabinieri, arrestato 48 enne Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il reo confesso è stato arrestato e portato in carcere a Modena. Secondo la prima ricostruzione, il movente del terribile omicidio è da rintracciarsi nella battaglia legale per l'affidamento dei figli

Andrea Paltrinieri 48 anni è arrivato nel cuore della notte al comando provinciale dei Carabinieri di Modena e ha parcheggiato il suo furgone all'esterno della struttura. Ai militari ha dichiarato di avere trasportato nel veicolo il cadavere della moglie, un medico quarantenne di origini russe da cui si stava separando e con cui in corso una battaglia legale per l’affidamento dei figli, due bimbi piccoli che erano stati già affidati alla madre da un tribunale di Innsbruck, in Austria, paese di residenza della vittima. Il personale specializzato dell'Arma che ha ispezionato subito il furgone ha ritrovato il cadavere rannicchiato. La donna sarebbe stata strangolata con una cintura. Il capo era coperto da un sacchetto nero. L’uomo entrando nella caserma ha confessato ed è stato portato in carcere a Modena con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

L'affido dei figli come movente Dalle prime indagini effettuate, è emerso che la donna, un medico 40 enne di nazionalità russa e residente in Austria, aveva avviato davanti all'autorità giudiziaria di Innsbruck, una procedura per la regolamentazione dell'affidamento prevalente dei figli minori e l'esercizio del diritto di visita, procedimento poi definito con decisione il 17 maggio 2023. L'uomo, a gennaio scorso, aveva presentato ricorso al tribunale civile di Modena per separazione giudiziale con addebito a carico della donna, contestando la giurisdizione dell'autorità giudiziaria austriaca. Di contro, il tribunale di Modena, ritenendo di non dover assumere provvedimenti temporanei urgenti, essendovi già la decisione del giudice straniero comunitario con decisione riconoscibile nel nostro Stato, ha assunto la causa in decisione a maggio sulla questione preliminare della giurisdizione. A febbraio, due mesi prima, la vittima aveva presentato istanza al tribunale di Innsbruck per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli minori.

