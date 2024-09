Mondiali Ciclismo, la 18enne svizzera Muriel Furrer muore a Zurigo dopo una caduta

Le sue condizioni erano subito sembrate critiche. Poco fa la notizia: la ciclista svizzera Muriel Furrer, 18 anni appena compiuti, è morta a Zurigo. L’atleta era caduta ieri, nel corso della gara su strada delle Donne Junior ai Mondiali di Ciclismo. Aveva riportato un grave trauma cranico, trasportata in ospedale con un elicottero e operata d'urgenza. La dinamica dell’incidente non è ancora stata accertata. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane potrebbe aver perso il controllo della bici nel corso di un tratto in discesa, in una zona boschiva, finendo contro un albero. In corso le indagini delle autorità competenti.





PROMESSA ELVETICA

", ha annunciato l'organismo in un comunicato stampa. "". Furrer era considerata una promessa: correva sia su strada che in mountain bike. Solo a maggio, ai Campionati Europei di questa disciplina, in Romania, aveva conquistato una medaglia di bronzo.





ATLETI SOTTO CHOC

Una tragedia che ha lasciato sotto choc gli altri atleti, che non sembrerebbero intenzionati a proseguire le gare. Anche se i genitori di Muriel Furrer si sono detti favorevoli a riprendere le competizioni, chiedendo di rispettare la loro privacy in questo momento di dolore.