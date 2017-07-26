Mondiali di nuoto Budapest, Detti è oro negli 800 sl

Paltrinieri arrivato terzo

E' una giornata indimenticabile per il nuoto italiano. Dopo l'oro di Federica Pellegrini è arrivato quello di Gabriele Detti e il bronzo di Gregorio Paltrinieri negli 800 sl. Delusione per il cinese Sun Yang. Secondo il polacco Wojdak.

"Sono belle sensazioni, sono più chefelice". Gabriele Detti, intervistato dai RaiSport, festeggia. Dietro a sorpresa sul terzo gradino del podio è GregorioPaltrinieri: "Sono contento di essere sul podio insieme a lui,ha fatto un tempone, io sono andato in difficoltà alla fine".

