Morte Rega, Premier Conte, è il momento della commozione

Morte Rega, Premier Conte, è il momento della commozione

Morte Rega, Premier Conte, è il momento della commozione

Redazione Web

28 luglio 2019, ore 21:10 , agg. alle 10:48

Il presidente del Consiglio si riserva di entrare nella vicenda del vicebrigadiere Cerciello Rega, mentre infuria la polemica politica

"C'è molta commozione e tutta la massima vicinanza ai familiari, alla moglie, ai genitori perché è una perdita che addolora tutti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ai giornalisti appena uscito dalla camera ardente in piazza Trinità dei Pellegrini dove insieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi e al prefetto di Roma Gerarda Pantalone ha reso omaggio a Mario Cerciello Rega, il carabiniere della stazione di piazza Farnese ucciso venerdì notte in Prati a Roma. "Questo è momento della commozione - ha proseguito il presidente del Consiglio - è il momento di star vicini alla famiglia". "Per qualche altra dichiarazione di più ampio respiro", “mi riservo di farvi sapere. Sulla vicenda è forte la polemica a livello politico. "A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l'unica vittima per cui piangere e' un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della Patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita", ha commentato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Parole su cui e' intervenuto l'ex presidente del Senato Pietro Grasso affermando che "chi rappresenta lo Stato non deve fare queste cose. Chi fa il Ministro della Repubblica non deve giustificarle. Penso che quella foto sia la prova di almeno un paio di reati, e probabilmente una buona arma in mano agli avvocati difensori dell'assassino".

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Omicidio Poggi: per i Ris ha agito una sola persona, questo il risultato della nuova perizia ematica

    Omicidio Poggi: per i Ris ha agito una sola persona, questo il risultato della nuova perizia ematica

  • Il sindaco di Milano Beppe Sala a RTL 102.5, San Siro: “Accordo trovato, domani delibera in giunta”

    Il sindaco di Milano Beppe Sala a RTL 102.5, San Siro: “Accordo trovato, domani delibera in giunta”

  • Fmi avverte, Italia resiliente ma a rischio, servono riforme e più crescita per ridurre il debito

    Fmi avverte, Italia resiliente ma a rischio, servono riforme e più crescita per ridurre il debito

  • Israele entra a Gaza City, i carri armati israeliani avanzano, esplosioni e civili in fuga

    Israele entra a Gaza City, i carri armati israeliani avanzano, esplosioni e civili in fuga

  • Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

    Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola

  • Laura Pausini a RTL 102.5: “Non vedo l’ora che esca ‘Io canto 2’, anche perché questo mi permetterà di stare ancora di più in tour”

    Laura Pausini a RTL 102.5: “Non vedo l’ora che esca ‘Io canto 2’, anche perché questo mi permetterà di stare ancora di più in tour”

  • Processo Chiara Petrolini, mostrata la foto di uno dei due neonati. Lei lascia l'aula

    Processo Chiara Petrolini, mostrata la foto di uno dei due neonati. Lei lascia l'aula

  • Droni ucraini colpiscono nell’area di leningrado una delle più grandi raffinerie russe

    Droni ucraini colpiscono nell’area di leningrado una delle più grandi raffinerie russe

  • Rubio in Israele in missione diplomatica tra raid il israeliano contro Hamas e le tensioni sulla Cisgiordania

    Rubio in Israele in missione diplomatica tra raid il israeliano contro Hamas e le tensioni sulla Cisgiordania

  • La Flotilla per Gaza salpa da Augusta, 45 barche e 600 persone in missione umanitaria

    La Flotilla per Gaza salpa da Augusta, 45 barche e 600 persone in missione umanitaria

Il sindaco di Milano Beppe Sala a RTL 102.5: “Provato dall'inchiesta, non è piacevole. Possono esserci stati errori, ma rivendico gran parte delle operazioni edilizie a Milano”

Il sindaco di Milano Beppe Sala a RTL 102.5: “Provato dall'inchiesta, non è piacevole. Possono esserci stati errori, ma rivendico gran parte delle operazioni edilizie a Milano”

Beppe Sala, sindaco di Milano, interviene su RTL 102.5 all’interno di Non Stop News

Regionali, Schlein accelera: "Siamo uniti". Ma in Puglia Decaro rilancia e sfida l’Alleanza Verdi e Sinistra

Regionali, Schlein accelera: "Siamo uniti". Ma in Puglia Decaro rilancia e sfida l’Alleanza Verdi e Sinistra

La Segretaria del Partito Democratico stringe i tempi con gli alleati del cosiddetto campo largo e avverte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Comincia ad abituarti, la coalizione progressista è unita". Per il Pd la campagna elettorale è cominciata

2025-2027, per l’Italia campagna elettorale no stop. In autunno 6 Regioni. Poi ciclo continuo fino alle Politiche

2025-2027, per l’Italia campagna elettorale no stop. In autunno 6 Regioni. Poi ciclo continuo fino alle Politiche

Nella primavera del 2026 saranno chiamati al voto i cittadini dei Comuni che, per la deroga dovuta al Covid, sono andati alle urne nell'autunno 2021. Tra gli altri Roma, Milano, Bologna, Torino e Trieste. Nel 2029 il nome del nuovo presidente della Repubblica