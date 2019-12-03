Morto Giovanni Bertini, ex calciatore aveva la Sla

03 dicembre 2019, ore 11:00
Detto "Giovannone", giocò da difensore negli anni '70, tra le altre, con Roma e Fiorentina
È morto in una clinica romana Giovanni Bertini. Lo riferisce l’agenzia Ansa. Fisico imponente e carattere esuberante, nato nel gennaio '51, Bertini, detto "Giovannone", giocò da difensore negli anni '70 con Roma, Fiorentina, Ascoli, Catania e Benevento. Prima che nel giugno 2016 gli venisse diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), era stato opinionista televisivo in diverse emittenti.
Argomenti
giovanni bertini
morto
sla