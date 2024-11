MotoGp, Bagnaia non molla e vince il Gran Premio della Malesia, secondo Jorge Martin, terzo Enea Bastianini Photo Credit: https://agenziafotogramma.it/

Francesco 'Pecco' Bagnaia conquista il Gran Premio della Malesia, mantenendo vive le speranze di difendere il titolo mondiale. Il pilota ufficiale Ducati domina la gara, chiudendo con un vantaggio solido sul rivale e connazionale di marca Jorge Martin, che rimane però in testa alla classifica iridata con 24 punti di vantaggio. Enea Bastianini, compagno di squadra di Bagnaia, completa il podio con una buona prestazione. Quarto si classifica Alex Marquez, regalando alla Ducati una giornata di successo con quattro piloti nelle prime posizioni. Seguono Pedro Acosta della KTM, Fabio Quartararo su Yamaha e Maverick Vinales in sella all'Aprilia. La stagione volge ora alla conclusione, con l’ultima gara che si disputerà probabilmente sul circuito del Montmelò a Barcellona, in sostituzione di Valencia.





L'INCIDENTE A INIZIO GARA

La gara malese ha avuto un avvio complicato, con un incidente che ha coinvolto le KTM di Jack Miller e Brad Binder e Quartararo, ma tutti i piloti sono fortunatamente usciti illesi. Dopo una ripartenza ordinata, si è accesa subito la sfida tra Bagnaia e Martin, ma l’italiano, giro dopo giro, ha progressivamente distanziato lo spagnolo, portando a casa un’importante vittoria. Nel frattempo, Marc Marquez e Franco Morbidelli, che occupavano rispettivamente la terza e quarta posizione, sono stati protagonisti di cadute che li hanno costretti a terminare in posizioni arretrate: Marquez ha chiuso 12°, mentre Morbidelli ha finito 14°.