MotoGP, in Austria altra grande pole di Marc Marquez

10 agosto 2019, ore 14:48
Terzo tempo per Dovizioso, bene Bagnaia quinto, solo decimo Valentino Rossi
Marc Marquez è campione del mondo in carica e leader della classifica di questa stagione. Anche in Austria ha dimostrato di essere il più forte, con una grande prestazione in qualifica certificata dal tempo: 1’23”027. Ancora una volta sarà lui, in sella alla sua Honda, a partire in pole position domani alle ore 14.00. Con lui in prima fila ci saranno il francese Quartararo ( su Yamaha, secondo in prova) e Andrea Dovizioso ( su Ducati, terzo in prova). Poi a seguire in seconda fila ci saranno Vinales, Bagnaia, Nagakami. Per Francesco Checco Bagnaia è il miglior risultato di sempre in qualifica. Dalla terza fila scatteranno poi Rins, Miller e Crutchlow. Ancora un sabato grigio per Valentino Rossi, che non è andato al di là del decimo tempo. Domani cercherà l’ennesima rimonta in gara, anche se le grandi vittoria di Vale 46 ormai sembrano soltanto un ricordo sbiadito. In Moto 3 pole position per l’italiano Romano Fenati.
