Napoli: il tribunale condanna i locali e il Comune per la movida rumorosa

Schiamazzi, urla, rumori di auto e motorini, musica a tutto volume. Il problema della movida rumorosa è un’annosa questione che mette in difficoltà le amministrazioni di molti comuni e fa inferocire orde di cittadini costretti a fare i conti con i disagi derivanti dall’abitare nelle zone più trafficate la sera. Arrivati al limite della pazienza, un gruppo di residenti della zona di Cisterna dell’Olio, a Napoli, ha deciso di risolvere il problema agendo per vie legali, presentando in tribunale il proprio disagio attraverso un ricorso. Dopo un’attenta valutazione, il giudice ha dato ragione ai cittadini, condannando i locali interessati e l’intero Comune: entro 30 giorni dovranno mettere in campo misure utili a contenere i rumori molesti, pena il pagamento di una multa parecchio salata.





La sentenza

Al fine di dare spessore al ricorso presentato, i cittadini di Cisterna dell’Olio hanno fatto riferimento a un consulente tecnico d’ufficio che ha stilato una perizia, rilevando gli alti livelli di inquinamento sonoro notturno nella zona. La richiesta di intervento avanzata in Tribunale era semplice: trovare una via per tutelare il diritto alla quiete degli abitanti del quartiere. Il lavoro del tecnico incaricato, oltre a confermare il disagio dei residenti, ha avanzato 5 possibili suggerimenti per arrivare a contenere il problema dei rumori molesti.

Ieri il pronunciamento del tribunale a favore dei cittadini: il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando come, nella zona interessata, sussista la “situazione di pericolo di danno grave e prossimo” denunciata. Nell’emettere la sentenza di condanna nei confronti dei locali identificati come “rumorosi” e nei confronti del Comune di Napoli, il magistrato ha inoltre ordinato una serie di indicazioni operative necessarie per ridurre frastuono e schiamazzi.