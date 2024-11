Napoli, incendio in un b&b. Muore turista 28enne

Napoli si sveglia con una notizia tragica: nella notte un incendio divampato nel centro della città ha causato una vittima, una turista di 28 anni originaria di Lecce ospite di un B&B. Il rogo è divampato in un appartamento in Piazza Municipio e non ha lasciato scampo alla vittima. In corso le indagini degli agenti per capire l’origine delle fiamme.





L’incendio

L’incendio si è sviluppato al settimo piano dello stabile che si affaccia proprio su Piazza Municipio, arrivando ad annerire completamente la parte esterna dell’edificio e attirando l’attenzione delle persone di passaggio. Sarebbe stata una segnalazione in particolare (non è chiaro se arrivata dall’esterno o da altri inquilini del palazzo) che ha sollecitato l’intervento di pompieri e delle forze dell’ordine.

Gli agenti del commissariato Decumani e della Polizia di Stato, coadiuvati dalla Scientifica, sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Al momento i vigili del fuoco stanno valutando eventuali danni provocati alla struttura dello stabile che però, da una prima ispezione, risulterebbe agibile. Dall’esterno è possibile notare come la macchia causata dalle fiamme e il fumo nero si concentri soprattutto in corrispondenza di una persiana e della zona in cui è stato installato il motore dei condizionatori del bed&breakfast.