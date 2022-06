Nastri d’argento 2022: E’ stata la mano di Dio si aggiudica ben sei premi tra cui il miglior film

Sono stati annunciati poco fa i vincitori della 76esima edizione dei Nastri d’argento, un premio organizzato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema. In qualche modo potremo definire i Nastri d’argento la risposta italiana del Golden Globe americano.

E’ STATA LA MANO DI SORRENTINO

Dopo aver trionfato ai David di Donatello 2022, Paolo Sorrentino con il suo “E’ stata la mano di Dio” esce vittorioso anche ai Nastri d’argento, portando a casa ben 6 premi, tra cui Miglior film e migliori attrici Teresa Saponangelo e Luisa Ranieri. Ma anche Miglior produzione, miglior fotografia e Miglior attore esordiente per la straordinaria interpretazione di Filippo Scotti che gli valse già il Premio Mastroianni all'ultima edizione della Mostra del cinema di Venezia.

MARTONE E MILANI SI FANNO IN DUE

Mario Martone si aggiudica 4 nastri che divide tra “Qui rido io” e “Nostalgia”, tra cui il premio per la miglior regia che non era riuscito a vincere ai David di Donatello 2022. Si sdoppia anche Riccardo Milani in concorso con “Come un gatto in tangenziale 2” e “Corro da te”, che si aggiudicano entrambi ad ex equo la miglior commedia. Da segnalare anche il premio per Miriam Leone come migliore attrice in una commedia per il film “Corro da te”.