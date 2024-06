Nastri d’argento 2024, Io Capitano porta a casa 7 premi tra cui miglior film. C’è ancora domani è il film dell’anno

Anche quest’anno sono stati assegnati i Nastri d'argento, il corrispettivo italiano dei golden globe americani, ossia i premi scelti dal sindacato dei giornalisti cinematografici. Poche sorprese e tante conferme tra i film protagonisti dell’edizione 2024 che hanno portato a casa l'ambito premio. La cerimonia si svolgerà oggi giovedì 27 giugno al MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma.





GARRONE PIGLIA TUTTO

Trionfo assoluto per Io Capitano di Matteo Garrone che si aggiudica ben 7 nastri tra cui quello più ambito per il miglior film. La pellicola ha già vinto il Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, è stata in corso per Oscar e Golden Globe e soprattutto ha fatto incetta di David di Donatello. Oltre al miglior film Io Capitano si è aggiudicato anche il nastro per la miglior regia, la produzione la fotografia per il lavoro di Paolo Carnera, il montaggio di Marco Spoletini, il sonoro in presa diretta e il miglior casting director. A Paola Cortellesi e al suo C’è ancora domani è andato il Nastro come film dell’anno. Successo anche per Palazzina Laf di Michele Riondino che conferma ciò che era già successo ai David di Donatello qualche settimana fa. La pellicola che era stata presentata alla Festa del Cinema di Roma 2023 acciuffa il miglior esordio, la miglior sceneggiatura, il miglior attore protagonista e non protagonista (Riondino e Germano) e la miglior canzone (Diodato). Nel palmares dei nastri c’è spazio anche per Riccardo Milani e al suo Un mondo a parte che si aggiudica il premio per la miglior commedia.