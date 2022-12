Natale: l'ultima corsa ai regali, sei ritardatari su dieci a caccia del dono giusto; il negozio batte l'online

Regali: ritardatari in giro per negozi

Non è ancora finita. Per quasi sei italiani su dieci, prima della Vigilia di Natale ci sono ancora le corse forsennate dell'ultimo minuto per andare a caccia dei doni mancanti da mettere sotto l'albero per familiari, parenti e amici. In fondo fa parte della tradizione anche questo: il regalo all'ultimo minuto. Secondo Confesercenti, che ha commissionato a Ipsos un sondaggio in merito, in questa ultima tornata, vinceranno i punti vendita fisici, rispetto all'online. I margini sono stretti e i negozi battono in volata il commercio sul web, frenato dai tempi di consegna: perciò l'89% dei consumatori farà almeno un acquisto presso un punto vendita fisico, contro il 59 % che scegliera' anche il web.

Spesa media poco sotto i 200 euro

In media, per i regali del Natale 2022 si spenderanno in tutto 197 euro a persona, un budget minore di 39 euro rispetto a quello allocato lo scorso anno visto il peso di bollette e inflazione, che secondo Confesercenti, quest'anno assorbira' un terzo circa delle tredicesime, per circa 15 miliardi. A fronte di un 39% di italiani che dichiara l'intenzione di mantenere stabile la spesa, quasi la meta' - il 47%, ma si arriva al 54% nelle regioni del Centro - annuncia che ritocchera' al ribasso il budget. Solo il 14% pianifica di spendere di piu'.