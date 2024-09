Nations League, l'Italia concede il bis e batte anche Israele, 2-1 firmato da Frattesi e Kean

Era importante dare continuità dopo il brillante successo di Parigi. Missione compiuta: senza strafare l'Italia ha ottenuto un'altra vittoria, comunque assolutamente meritata. La gara è stata meno esaltante di quella del Parco dei Principi, ma il contesto era meno affascinante e l'avversario meno stimolante.

ANCORA FRATTESI

Avvio piuttosto lento dell'Italia, è anzi Israele a cercare un paio di imbucate in velocità, ma la difesa italiana riesce a chiudere. Con il trascorrere dei minuti gli azzurri, che in realtà giocano in maglia bianca, guadagnano metri e alzano il ritmo: al 26esimo Bellanova da ottima posizione colpisce male e manda alto. Un paio di cross dalla sinistra non raggiungono Kean, ma al 37esimo il traversone teso di Dimarco viene volontariamente deviato con il petto da Frattesi e la palla finisce in rete: ancora segno il centrocampista dell’Inter, che in Nazionale ha già segnato sei gol. La reazione di Israele è flebile, anzi è l’Italia a sfiorare il raddoppio prima con una rasoterra telefonato di Raspadori, soprattutto con una rasoiata dal limite di Bellanova che termina sul fondo.