Naufragio del veliero inglese nel palermitano, recuperati i corpi di due dispersi

I sommozzatori, impegnati da lunedi scorso nelle ricerche dei sei dispersi del naufragio del veliero inglese Bayesian, hanno recuperato a 50 metri di profondità, in una cabina all'interno dello scafo, due corpi. In corso il riconoscimento delle vittime da parte dei parenti. Si trarrebbe del magnate inglese Mike Lynch e della figlia Hannah. Salgono, dunque, a tre le vittime accertate ma altri due corpi sarebbero stati avvistati all'interno dell'imbarcazione. Intanto, avanza l’ipotesi dell’errore umano. Interrogato per oltre due ore di James Catfield, 51 anni, il comandante dello yacht affondato a mezzo miglio da Porticello, mentre imperversava una violenta tromba d'aria. Fondamentale la sua testimonianza per comprendere le cause del disastro. I pm della Procura di Termini Imerese lo hanno ascoltato ieri fino a tarda sera per ricostruire le fasi drammatiche dell'inabissamento e per acquisire dettagli tecnici utili alle indagini. Proseguono anche gli interrogatori dei 15 sopravvissuti. Aperta un'inchiesta amministrativa per accertare il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi della navigazione.