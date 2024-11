Naufragio sul Mar Rosso, Sea Story è affondata in pochi minuti. Prosegue la ricerca dei dispersi

Proseguono le operazioni di soccorso e ricerca dei naufraghi del Sea Story. Oggi sono stati recuperati quattro corpi, ancora non identificati. Altre cinque persone invece sono state salvate. Si tratta di turisti, un cittadino egiziano, un finlandese, uno svizzero, un belga e una cittadina con doppia nazionalità, belga e italiana. Sono 33, in totale, i sopravvissuti, mentre in sette risultano ancora dispersi. A bordo dello yacht turistico c'erano 44 persone, tra turisti e membri dell'equipaggio. La loro doveva essere una gita di sei giorni sul Mar Rosso per effettuare immersioni alla scoperta della barriera corallina locale, tra le più belle al mondo. Ma il viaggio si è fermato all'improvviso, all'alba di ieri, a sud di Marsa Alam.





LE ONDE ALTE E L'ALLERTA

Le cause della tragedia sono ancora da accertare. Secondo quanto raccontato dai sopravvissuti, a colpire l’imbarcazione, lunga 34 metri, sarebbe stata una potente onda. Sea story si sarebbe quindi capovolta in poco tempo, stimato in 5 o 7 minuti, senza lasciare scampo ai viaggiatori che si trovavano nelle cabine. A renderlo noto è stato il governatore della regione Amr Hanafi, spiegando che la barca non presentava difetti tecnici e aveva tutti i permessi necessari per circolare. L'ultima ispezione effettuata a bordo risale infatti a marzo 2024, con il rilascio di un certificato di validità di un anno. Ora l'attenzione si concentra sulle condizioni meteo. L'autorità metereologica egiziana aveva infatti previsto forti turbolenze nel Mar Mediterraneo e nel Mar Rosso, consigliando di sospendere tutte le attività marittime, perchè le onde avrebbero potuto raggiungere anche i 3 o 4 metri. A spiegarlo è il quotidiano egiziano Al-Ahram, che ha intervistato un dipendente del settore turistico di Marsa Alam, secondo cui l'avviso non sarebbe, però, mai arrivato.