Nek: "La mia Arena, un sogno realizzato"

Redazione Web

22 maggio 2017, ore 13:04
agg. 23 maggio 2017, ore 16:12

Il cantante ha messo a segno il sold out con 12mila fan in delirio per la sua prima volta a Verona

Soddisfatto e felicissimo Nek mette a segno la sua prima volta all'Arena di Verona con un sold out e 12mila fan in delirio per due ore di concerto con tutti i successi da "Sei grande" a "Laura non c'è" (proprio quest'anno si celebrano i vent'anni della canzone), passando per i brani dell'ultimo album disco d'oro "Unici" ormai diventati un cult tra i fan come "Differente". Proprio sulle note della bella ballad "Differente" due fan in mezzo al pubblico si sono promessi amore eterno con una proposta di matrimonio tra l'emozione generale. E non è stata l'unica proposta di matrimonio a Verona. Al termine del duetto con l'amico J-Ax sul singolo "Freud", Nek è stato oggetto di una proposta d'amore proprio da parte del rapper in diretta in RADIOVISIONE su RTL 102.5. "E' vero ci ho messo 25 anni di carriera per raggiungere la mia prima Arena di Verona - ci ha raccontato Nek al termine del concerto - ma sono felice, orgoglioso e anche soddisfatto perché come un treno in corsa e con il bagaglio delle mie esperienze passate, ho ammirato tutto quello che mi circondava gustando fino all'ultimo respiro ogni colore, sapore e sensazione di una serata magica". Il tour riprenderà il 23 giugno per la sezione estiva in posti suggestivi come il Teatro Antico di Taormina e c'è un altro sogno nel cassetto di Nek: "Scrivere la colonna sonora di un film. Per chi? Non voglio fare torto a nessuno ma posso dire che amo molto il cinema di Ozpetek".
Nek è l’artista italiano più suonato da maggio 2016 a maggio 2017 con oltre 100.000 passaggi radiofonici (dati earOne), e per questo sarà premiato sul palco dei prossimi Wind Music Awards, dove riceverà anche il premio per il suo ultimo album “Unici”.

(Foto F. Prandoni)

