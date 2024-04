Marracash in tour negli stadi nel 2025: è la prima volta per un rapper italiano

Dopo il trionfo del Marrageddon, Marracash è pronto a conquistare gli stadi. È la prima volta che un rapper italiano annuncia un tour di questa portata: se già illustri colleghi hanno battezzato i templi del calcio, nessuno si era mai arrischiato a organizzare un’intera tournée.

MARRACASH NEGLI STADI NEL 2025

Ad anticipare la serie di concerti previsti per il 2025 sono stati dei cartelloni apparsi in giro per Milano e nelle principali stazioni italiane: “MARRA STADI 25 – IL PRIMO TOUR NEGLI STADI DI MARRACASH”. Nient’altro: ancora sconosciute le date e le città che il King del rap toccherà nel 2025. Già due anni fa, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine di un live al Forum di Milano, l’artista aveva aperto alla possibilità di una tournée di questo tipo: “Farò gli stadi quando potrò fare un tour negli stadi. Farne solo uno è come misurarsi il c***o”. E se l’ultima uscita di Marra risale al 2023, con il “Noi, loro, gli altri” - che seguiva il capolavoro del 2019 “Persona” – dopo l’annuncio del tour è lecito aspettarsi un nuovo album entro il prossimo anno.

IL PREDOMINIO DEL RAP SULLA SCENA MUSICALE

Prima degli stadi c’era il Marrageddon. Il festival urban-rap dello scorso settembre ha segnato un prima e un dopo per Marracash e per la scena rap. Sono accorsi in 140mila tra Milano e Napoli per assistere alla sfilata dei nomi più rilevanti del panorama attuale: insieme al rapper della Barona sul palco anche Paky, Shiva, Fabri Fibra, Salmo, Guè, Tedua. Una rivincita riconfermata anche dal fenomeno Geolier all’Ariston: l’hip-hop non è più per pochi appassionati, è un fenomeno di massa. E a costo di far storcere il naso ai puristi di entrambe le fazioni, il motivo è presto detto: i rapper fanno quello che nel secolo scorso facevano i grandi nomi del rock. Raccontano storie, propongono album tenuti in piedi da un filo conduttore, come dimostrato, tra gli altri, dallo stesso Marracash con “Persona” e da Tedua con “La Divina Commedia”. E ancora, sperimentano con gli strumenti che la musica contemporanea mette a disposizione. Il tour negli stadi di Marracash dimostra e sancisce il primato di una musica che, partita dalle periferie statunitensi, ha conquistato le piazze italiane.