Nel bresciano si ribalta un pullman carico di studenti, in provincia di Salerno muore il conducente di un autobus

Un pullman turistico è precipitato da un tornante della strada che conduce a Ravello, in Costiera Amalfitana. Il mezzo ha sfondato il parapetto della strada. Dopo un volo di una ventina di metri è caduto sul sottostante tratto di strada, sfiorardo il muro di un'abitazione. A bordo vi era solo il conducente, un giovane di 29 anni, figlio del titolare . L’uomo è morto dopo il ricovero in ospedale. "Esprimo tutto il cordoglio della Città di Ravello alla famiglia Fusco, un nome conosciuto ed apprezzato di operatori del settore del trasporto turistico, che da sempre forniscono i loro servizi, con professionalità e disponibilità". Così il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, sull'incidente avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 75, costato la vita a Nicola Fusco, originario di Agerola.







Paura ad Azzano Mella, tragedia sfiorata

Incidente stradale ad Azzano Mella, nel bresciano. Pianti urla e tanta paura questa mattina in via Caduti del Lavoro, una via interna stretta e sterrata. Un pullman a bordo del quale viaggiavano soprattutto studenti diretti a scuola si è ribaltato su un fianco. È accaduto poco prima delle sette. Ventidue le persone coinvolte, ma secondo i primi accertamenti non ci sarebbero feriti gravi, bensì solo contusi. Il mezzo all’uscita di una doppia curva dopo aver cominciato a sbandare sulla strada della Bassa bresciana, a causa della scarsa aderenza con l’asfalto, sporco di terra e reso viscido dalla pioggia caduta nelle ultime ore, è finito in un campo che costeggia la carreggiata. Tutte le persone a bordo del bus sono state fatte scendere, inizialmente aiutate dagli studenti che viaggiavano su un secondo pullman che seguiva quello che si è ribaltato. Immediatamente è stato allertato il 118. La centrale di prima emergenza ha inviato sul posto un imponente spiegamento di mezzi di soccorso, un elicottero, quattro ambulanze e un'automedica. “Sono stato avvisato direttamente da mio figlio che era sul pullman fortunatamente i ragazzi stanno tutti bene, al netto di qualche piccola botta”. Così Riccardo Canini, il sindaco di Dello. Il pullman che seguiva quello uscito di strada è stato trasformato in una sorta di clinica mobile, i sanitari hanno prestato le prime cure ai giovanissimi studenti di età compresa tra i 15 e i 21 anni.