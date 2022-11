New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda Ernia, Fabrizio Moro e tutti i talenti di X Factor 2022

Da oggi in rotazione radiofonica Bella fregatura , il nuovo singolo di Ernia e primo estratto dal nuovo album Io non ho paura . A due anni da Gemelli , il suo ultimo lavoro discografico, che ha conquistato quattro dischi di platino, Ernia torna con un nuovo e attesissimo album ricco di collaborazioni: Marco Mengoni nel brano Tutti hanno paura, Rkomi in Qualcosa che manca, Salmo in Cattive intenzioni, Geolier e Junior K in Acqua Tonica e Gaia e Guè in Bastava la metà. Il primo singolo estratto, prodotto da Sixpm e CELO e scritto dallo stesso Ernia con Andrea Ferrara, Pietro Celona e Rosa Luini, è un brano che mette in risalto le caratteristiche stilistiche di Ernia. Bella fregatura è una canzone d’amore che, accompagnata da una melodia immediatamente riconoscibile, racconta la “bella fregatura” di innamorarsi perdutamente di qualcuno in maniera disillusa.

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Ernia , Fabrizio Moro e di tutti i talenti di X Factor 2022 , i cui nuovi singoli entrano tra le new hit della prima radiovisione d'Italia.

FABRIZIO MORO TORNA CON “SENZA DI TE”, DA OGGI IN RADIO IL NUOVO SINGOLO

Fabrizio Moro torna in radio con Senza di te, singolo che anticipa il nuovo album in uscita nella primavera 2023. Il brano, scritto da Fabrizio Moro e prodotto e arrangiato da Giordano Colombo, dallo stesso Moro e da Roberto Cardelli, è un brano romantico in cui riemerge la poetica del cantautore romano. Una canzone d’amore trascinante, coinvolgente e in grado di evocare ricordi, scritta e composta come una canzone d’altri tempi pur restando contemporanea. Fabrizio Moro tornerà live il 18 dicembre al Mediolanum Forum di Milano e il 21 dicembre al Palazzo Dello Sport di Roma, per due attesi appuntamenti de “La mia voce tour 2022”.

IN ROTAZIONE SU RTL 102.5 TUTTI GLI INEDITI DEI TALENTI DI X FACTOR

Presentati per la prima volta nel quarto live show di ieri sera, gli inediti dei ragazzi di X Factor sono da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5, radio partner del talent show. Otto inediti per otto concorrenti che, dopo essersi esibiti con delle cover per le prime puntate, si mostrano ora nella loro versione più autentica, una fotografia di ciò che rappresentano artisticamente. Beatrice Quinta con $e$$o (prodotto da Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna), brano che nasce da una delusione d’amore e che Ambra ha ribattezzato “la rivincita delle sottone”. I Tropea con Cringe inferno (prodotto da Simon Says!), una reazione a quelle situazioni di disagio da cui non sappiamo come uscire. Linda con Fiori sui balconi (scritta dai Bnkr44 e prodotto da Brail e JxN), un brano melodico che mette in risalto la sensibilità della cantante. I Santi Francesi con Non è così male (prodotto dai Santi Francesi e Katoo), una canzone elettro pop che racconta dell’accettazione di sé stessi e della consapevolezza della relativa importanza che tutti abbiamo nei confronti di un universo che è ben più grande del singolo individuo. Lucrezia, eliminata del quarto live show, è da oggi in rotazione con Molecole (prodotto da Simon Says! E Emil Yardo) che, presentato per la prima volta alle audition, racconta di legami. Omini con Matto (fra glia autori Andra Appino degli Zen Circus e prodotto da Brail e Gianmarco Manilardi), un inedito che ben si adatta alla loro natura, scritto da una delle penne più prestigiose e autorevoli del rock italiano. Joelle presenta Sopravvisuti (prodotto da Katoo e Giuseppe Taccini), scritto da Ginevra. Una canzone che la giovane cantate è riuscita a fare sua dedicandola a suo fratello. Infine, i Disco Club Paradiso con DCP (prodotto da Big Fish), un brano che è il manifesto della band e quanto più vicino alla loro proposta musicale.