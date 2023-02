New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda “Ladada (Mes Derniers Mots)” di Claude, “Heaven” di Niall Horan, “Mad” di Yungblud, “Players” di Coi Leray, “Body talk” degli Ofenbach e “’O Mar For” di Stefano Lentini e Matteo Paolillo

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Claude con “Ladada (Mes Derniers Mots)”, Niall Horan con “Heaven”, Yungblud con “Mad”, Coi Leray con “Players” e il cast di Mare Fuori con la sigla “’O Mar For”

“LADADA (MES DERNIERS MOTS)” DI CLAUDE, UN BRANO CHE VA OLTRE OGNI BARRIERA CULTURALE

Da oggi in radio, e fra le New Hit di RTL 102.5, “Ladada (Mes Derniers Mots)”, il singolo d’esordio di Claude. L'artista olandese di origini congolesi, alla sua primissima uscita discografica, gioca con le contaminazioni linguistiche e musicali. Un brano che va oltre ogni barriera culturale: il titolo onomatopeico, che imita il suono delle note, limita la necessità di avere un idioma per trasmettere un messaggio. È la musica l’esperanto globale in grado di avvicinare le persone. “Ladada (Mes Derniers Mots)”, è un brano R&B su una produzione elettro-pop, con anche una fisarmonica che suona su un BPM Up. Un brano, questo di Claude, intriso di nostalgia ma, allo stesso tempo, pieno di speranza.

IL RITORNO DI NIALL HORAN CON “HEAVEN”

Dopo quasi tre anni, Niall Horan torna in radio con il nuovo singolo “Heaven”. Il brano, scritto con John Ryan e Joel Little, che lo hanno anche prodotto, e Tobias Jesso Jr. Horan, è stato registrato nel sud della California. Con “Heaven”, disponibile dal 17 febbraio, Niall Horan racconta della pressione che la società impone nel dover raggiungere determinati traguardi entro una certa età, dimenticandoci di seguire quello che è il nostro tempo, affidandoci alle nostre esperienze e soprattutto al nostro intuito. «Nel ritornello di questa canzone dico che quello che ho attualmente nella mia vita è fantastico. Sarebbe assurdo rovinare tutto questo cedendo alle pressioni esterne», racconta Niall Horan.

YUNGBLUD TORNA IN ROTAZIONE RADIOFONICA CON “MAD”

Fra le New Hit di RTL 102.5 anche “Mad”, il nuovo singolo di Yungblud. Osannato anche da artisti del calibro di Mick Jagger, Brian May e Dave Grohl, Yungblud torna in radio dopo l’incredibile successo di “Tissues”, che ha raggiunto la Top20 EarOne. L'album omonimo, uscito lo scorso settembre, è stato la più alta nuova entrata della settimana nella classifica FIMI/GFK ed ha debuttato direttamente alla prima posizione in Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda.

LA SIGLA DI MARE FUORI LA NEW HIT DI RTL 102.5

Fra le New Hit in rotazione su RTL 102.5 arriva anche “’O Mar For”, la sigla della fortunata serie Mare Fuori, prodotta dal musicista Stefano Lentini insieme al produttore Lolloflow e cantata da Matteo Paolillo, in arte Icaro (che in Mare Fuori interpreta il ruolo di Edoardo), e Raiz, voce storica degli Almamegretta, che all’interno dello serie veste i panni di Don Salvatore Ricci. Il brano, grazie anche all’enorme successo conseguito dalla serie, ha avuto una diffusione tale da portarlo alla conquista del disco d’oro.

GLI OFENBACH IN ROTAZIONE CON “BODY TALK”

Dopo l’incredibile successo della hit “Be Mine”, gli Ofenbach tornano in rotazione radiofonica con “Body talk”, il nuovo singolo del duo di DJ francesi. Dopo numerosi singoli e importanti remix, il duo di DJ deep house e dance pop francese, composto da Dorian Lauduique e César De Rummel, torna con un singolo che si appresta ad essere l’ennesimo successo dance, con riferimenti alla scena francese ma uno sguardo al futuro.

COI LERAY SU RTL 102.5 CON “PLAYERS”

Da oggi in rotazione radiofonica fra le New Hit di RTL 102.5 “Players”, ultimo singolo della superstar multiplatino Coi Leray, pubblicato lo scorso novembre. Su un sample di "The Message" di Grandmaster Flash & Furious Five, Coi Leray mette in luce tutto il suo carisma e la sua sicurezza artistica. "Players" arriva sulla scia di "Fly Sh!t", e segue la pubblicazione di “Trendsetter”, il suo album di debutto uscito nel 2022, fortemente apprezzato dal pubblico e dalla critica.