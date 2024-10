Brunori Sas a RTL 102.5: “Quello che cerco di raccontare nella canzone è la contraddizione nella vita, anche di noi stessi”

Brunori Sas è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il brano “La ghigliottina”. Ai microfoni di RTL 102.5 ha raccontato: «Questo brano nasce dalla collaborazione con Riccardo Senigallia, che ha prodotto tutto l’album. Abbiamo scritto insieme dei brani, tra cui questo e inizialmente erano due canzoni diverse. Riccardo ha avuto la bella intuizione di unirle, anche se io avevo un po’ paura visto che generalmente non scrivo molto. L’insieme dei due brani ha tirato fuori una prospettiva più interessante sulle cose che non si dicono mai. La tragedia secondo me è quando non si può dire qualcosa perché non c’è la possibilità di un dibattito». «La cosa importante è che si possa dialogare e il pericolo della “ghigliottina” nel brano indica quando sai che non puoi dire qualcosa, non tanto perché stai dicendo una fesseria, ma perché dall’altra parte non c’è la possibilità di qualcuno che ti aiuti a crescere. Quello che cerco di raccontare nella canzone è la contraddizione, anche di noi stessi» ha aggiunto Brunori Sas.





I progetti futuri

Durante The Flight, Brunori Sas ha raccontato del prossimo album: «L’album è quasi finito, anche se cambio sempre qualcosa all’ultimo, per esempio qualche parola. Non so quando uscirà». Inoltre, ha anche aggiunto qualche curiosità in merito alla sua vita: «Io vivo in Calabria e faccio una vita domestica molto tranquilla. Quando sono in giro, mi ritrovo a metà tra la crisi di mezza età e la sindrome di Peter Pan. Cerco sempre di cautelarmi, ma non mi sottraggo se c’è da fare “balotta” come dicono a Bologna».





I live e il tour nel 2025

L’artista ha anche ricordato la primissima volta in cui è salito sul palco con il suo nome d’arte: «Eravamo a Castel Silano, a Crotone, ed eravamo io, la mia compagna e Mirko Onofrio, maestro di fiati, e davanti a noi c’erano principalmente i nostri parenti. Fin da sempre però durante i concerti ho sempre raccontato qualcosa e all’inizio, quando cantavo nei club o nelle piazze, l’unico modo per cavarmela era usare a comicità per far avvicinare la gente». Brunori Sas si esibirà live nel marzo 2025 e il tour prevede sette tappe: il 14 a Vigevano, il 16 a Firenze, il 19 a Roma, il 22 a Torino, il 26 a Napoli, il 28 a Casalecchio di Reno e il 30 ad Assago.