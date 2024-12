New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione “NO NO NO” di Gordo feat Sfera Ebbasta, “Gli sbandati hanno perso” di Marracash, “Nice to Meet You” di Myles Smith, “POSTO MIO” di thasup e Mara Sattei

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

Gordo collabora con Sfera Ebbasta in “NO NO NO”

Dopo Drake, Nicki Minaj e Maluma, il DJ & Producer Gordo sceglie l’Italia e invita Sfera Ebbasta per il nuovo EP house-latino “NO HAY VERANO SIN GORDO”, in uscita il 13 dicembre. Da oggi entra in alta rotazione su RTL 102.5 “No No No (feat. Sfera Ebbasta)”, il primo singolo estratto dal nuovo EP. Il brano è stato prodotto con la collaborazione del talentuoso Draxx e vede la partecipazione della rapstar Sfera Ebbasta, creando una fusione perfetta tra club e rap che farà ballare i dancefloor italiani e internazionali. Gordo, già protagonista del successo dell’album “Diamante”, che lo ha visto collaborare con artisti di calibro mondiale come Drake, T-Pain, Maluma e Feid, con il nuovo progetto estende i suoi orizzonti musicali, creando un ponte tra l’house underground e la cultura latina, includendo collaborazioni con Sfera Ebbasta (Italia), Bad Gyal (Spagna), MC GW (Brasile), Emilia Mernes (Argentina) ed Eladio Carrión (Porto Rico). Sfera Ebbasta ha commentato: “Sono contento di essere stato coinvolto da Gordo nel suo singolo. È un progetto globale che mi permette di continuare a portare il rap italiano anche fuori dal nostro paese”.





Marracash: “Gli sbandati hanno perso”

“Gli sbandati hanno perso”, il nuovo singolo di Marracash, appartenente al nuovo attesissimo album “È FINITA LA PACE”, entra da questa settimana in alta rotazione su RTL 102.5. Il disco, il settimo in studio, arriva a sorpresa dopo tre anni dall’ultimo progetto ed è l’ultimo capitolo di un percorso in tre atti iniziato nei due dischi precedenti. In “Persona”, Marracash racconta la crisi e riflette sulla propria carriera, vita e identità, in “Noi, Loro, Gli Altri”, che ne rappresenta la naturale evoluzione, affronta lo scontro e mette i propri dubbi e interrogativi in una prospettiva anche sociale. Con “È FINITA LA PACE” arriva l’accettazione e rivendicazione dell’essere unico. L’artista esce dalle incertezze e dal caos esterno, dalla superficialità che abbiamo intorno per immergersi in una bolla di tutt’altro genere, con una consapevolezza nuova. Oggi si annuncia anche una seconda data allo Stadio San Siro di Milano, il 26 giugno 2025, che va ad aggiungersi a “MARRA STADI 2025”, il primo tour negli stadi per un rapper italiano.





Myles Smith con “Nice to Meet You”

Da oggi in alta rotazione su RTL 102.5, “Nice to Meet You”, il nuovo singolo di Myles Smith, che probabilmente è l'artista rivelazione britannico più entusiasmante di quest'anno. A maggio, Myles ha pubblicato “Stargazing”, certificato Platino nel Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Sudafrica, Belgio, Irlanda, Australia e Oro in Nuova Zelanda, Francia, Italia, Svizzera e nei Paesi Nordici. A grande richiesta, l’unica data italiana di Myles Smith si sposta al Fabrique il 22 marzo 2025, e a maggio Myles sarà Special Guest del Mathematics European Tour di Ed Sheeran, allo Stadio Olimpico di Roma.





thasup e Mara Sattei insieme in “POSTO MIO”

In alta rotazione su RTL 102.5 anche “POSTO MIO”, il nuovo singolo in collaborazione fra i due fratelli Davide Mattei, in arte thasup, e Sara Mattei, in arte Mara Sattei. Il brano, scritto dai due, fa parte di un progetto discografico che li vede collaborare, dal titolo “CASA GOSPEL” e rilasciato oggi. Il disco include sette tracce, oltre a “POSTO MIO”: “EGLI È IL RE”, “BLESS SU BLESS”, “BACK TO BACK”, “COME POLVERE”, “SO CHE CI SEI”, “ONE KING” e “OCCHI MIEI”. I due artisti incontreranno i fan sabato a Milano e domenica a Roma e in merito agli instore i due hanno scritto sui social: “Non ci saranno foto ma speriamo possa rimanere un ricordo speciale. A presto <3”.