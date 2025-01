New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione “Noi no” di Gazzelle, “Buio Davanti” di Lazza e “TURNÀ” di Liberato

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

Gazzelle: “Noi no”

Dopo “Come il pane”, Gazzelle è fuori ovunque a sorpresa con il suo nuovo singolo “Noi no”, da oggi in alta rotazione su RTL 102.5 e prodotto dal fidato Federico Nardelli, che da anni lo accompagna nella realizzazione dei suoi pezzi senza tempo. Il 2017, i film degli anni ‘90, i caschi pieni di adesivi: “Noi no” è un racconto intriso di nostalgia, in cui il desiderio di tornare indietro nel tempo si intreccia con il ricordo dolceamaro di una quotidianità che non si riesce a dimenticare. Gli indizi relativi all’uscita di “Noi no” hanno iniziato a emergere alcuni giorni fa, quando in giro per le strade di Roma e Milano sono comparse alcune frasi del nuovo brano. Il vero spoiler, però, è arrivato soltanto ieri, quando l’artista, con il suo modo comunicativo tra i più originali in Italia, ha pubblicato un video su TikTok in cui alcuni suoi sosia cantavano il ritornello del pezzo. Non solo nuova musica, il cantautore ha anche in programma due importanti e speciali eventi per l’estate del 2025: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano.





Lazza con “Buio Davanti”

Da questa settimana in alta rotazione su RTL 102.5 “Buio Davanti”, uno dei singoli contenuti nell’ultimo album di Lazza, intitolato “Locura” e rilasciato lo scorso 20 settembre. Un disco nato da due anni di intenso lavoro che ha portato Lazza a confrontarsi con il lato oscuro e meno patinato del successo: un tema che lo ha accompagnato in un viaggio creativo intenso ed introspettivo in giro per il mondo. Non solo Laura Pausini nella traccia d’apertura, perché, tra habitué e combo inedite, nella scelta delle collaborazioni al disco Lazza ha miscelato vari top player della scena: da Sfera Ebbasta in “FENTANYL”, a Marracash in “-3 (PERDERE IL VOLO)”, da Ghali in “GHETTO SUPERSTAR” a Guè in “ESTRANEO” e giovani talentuosissimi astri, quali Artie 5ive in “CASANOVA” e Kid Yugi in “MEZZE VERITÀ”, chiudendo il cerchio con un peso massimo del rap made in USA e mondiale, Lil Baby in “CANZONE D’ODIO”. Dal 6 gennaio Lazza porterà le hit di “LOCURA” sui palchi dei più importanti palasport italiani con il “LOCURA TOUR 2025”, 11 date quasi tutte sold out.





Liberato: “TURNÀ”

“TURNÀ”, il nuovo singolo di Liberato, entra in alta rotazione su RTL 102.5 a partire da oggi. Il 1° gennaio Liberato ha rilasciato un nuovo album, dal titolo “LIBERATO III”, composto a 9 tracce, tra cui “TURNÀ”, che, già dal titolo, segna il ritorno sulle scene del cantante. Il brano evoca un legame intimo e malinconico con Napoli, in particolare con i suoi vicoli, che incarnano il cuore pulsante della città e la sua anima popolare. È un omaggio a chi vive lontano ma continua a sentire il richiamo potente delle proprie radici, dei luoghi che custodiscono memorie e tradizioni. I vicoli diventano il simbolo di un’appartenenza profonda, un intreccio di esperienze, sfide e resilienza. L'invito a tornare a casa, a immergersi nuovamente nell'atmosfera genuina dei vicoli, parla a chi si sente lontano o disorientato, offrendo un ritorno alle proprie origini e a ciò che rappresenta l'essenza stessa della propria storia.