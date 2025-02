New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione "Who Believes In Angels?" Elton John e Brandi Carlile di “Demoni” di Emis Killa, “Abracadabra” di Lady Gaga e “Cry For Me” di The Weeknd

Elton John e Brandi Carlile collaborano in "Who Believes In Angels?"

Elton John e Brandi Carlile annunciano i dettagli del loro album in studio dal titolo “Who Believes In Angels?”, in uscita il 4 aprile e da oggi entra in alta rotazione su RTL 102.5 il nuovo singolo estratto dall'album, la title track "Who Believes In Angels?". “An Evening With Elton John & Brandi Carlile” è l’evento che si terrà il prossimo 26 marzo al London Palladium di Londra. Durante la serata, Elton e Brandi saliranno sul palco di uno dei luoghi più iconici di Londra per una serata unica di performance e narrazione. Il concept di “Who Believes In Angels?” è stato ideato da Elton John, dalla superstar statunitense Brandi Carlile e dal produttore e cantautore Andrew Watt, amici intimi e collaboratori abituali. L'album mescola canzoni fortemente legate ad Elton e canzoni più legate a Brandi. I testi vedono la firma del collaboratore di sempre Bernie Taupin e Brandi, mentre il produttore e co-sceneggiatore Andrew Watt ha seguito il progetto in qualità di produttore, mediatore e creativo.





Emis Killa con “Demoni”

Da questa settimana entra in alta rotazione su RTL 102.5 “Demoni”, scritto dallo stesso Emis Killa e composto insieme a Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, in arte Cripo, che ne ha curato anche la produzione, racconta la relazione sentimentale tra due persone, in particolare in una delle prime notti d’amore, quando è ancora tutto da scoprire, tra dubbi, chimica, passione. Non sempre l’amore salva dai propri demoni e spesso, dopo la storia di una notte, si torna a casa con le stesse inquietudini di prima. Il brano rappresenta il primo passo di Emis Killa in un 2025 che si preannuncia pieno di musica e sorprese artistiche, come la data evento “EM16” che si terrà il prossimo 10 settembre a Fiera Milano Live, una nuova occasione per celebrare l’hip hop e i maggiori successi di Emis Killa, circondato dai propri fan e da ospiti d’eccezione. Dopo il successo dello speciale show a settembre 2024 per festeggiare i 15 anni di carriera, “EM15”, con oltre 25 mila persone, e la data evento “No Phone Party”, un live che per la prima volta in Italia ha visto il pubblico godersi lo show senza poter utilizzare i telefoni, Emis Killa segna l’inizio di un nuovo percorso per la sua carriera, che conta 6 album certificati e tre mixtape che hanno contribuito alla storia del rap in Italia.





Lady Gaga: “Abracadabra”

Da questa settimana entra in alta rotazione di RTL 102.5 “Abracadabra”, nuovo singolo di Lady Gaga e presentato in anteprima in una pausa pubblicitaria durante i Grammy Awards. ll videoclip funge da sfondo suggestivo per la canzone che dipinge metaforicamente un quadro affascinante delle prove della vita come una grande festa. "The category is Dance or Die", dice la cantante all'inizio della clip per poi lanciarsi in una mastodontica coreografia che vede il coinvolgimento di 40 ballerini. L’artista ha trionfato questa notte ai Grammy Awards ricevendo il premio di “Best Pop Duo Performance” per “Die With a Smile” con Bruno Mars. Durante la serata, inoltre, Gaga e Mars si sono esibiti sulle note di “California Dreamin’” in un omaggio a Los Angeles ed in generale alla California, dopo i devastanti incendi dell'ultimo mese.





The Weeknd con “Cry For Me”

“Cry For Me”, il nuovo singolo di The Weeknd ed estratto dall’album “Hurry Up Tomorrow”, entra da questa settimana in alta rotazione su RTL 102.5. Poco dopo l’uscita dell’album, The Weeknd, che pochi giorni fa si è esibito durante la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2025 con un medley di “Cry For Me” e “Timeless” insieme a Playboi Carti, ha rilasciato i videoclip ufficiali di “Open Heart” e “Red Terror” e ha rilasciato sui suoi canali il trailer ufficiale di “Hurry Up Tomorrow”, il film nel quale sarà protagonista insieme a Jenna Ortega e Barry Keoghan. “Hurry Up Tomorrow” rappresenta il capitolo finale della straordinaria trilogia di The Weeknd, composta dai precedenti “Dawn FM” e “After Hours”, mostrando anche un lato più personale dell’artista. Il nuovo album arriva dopo il record segnato dal cantautore nel 2024.