New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Birds Of A Feather” di Billie Eilish

Billie Eilish torna in radio su RTL 102.5 con "Birds Of A Feather", estratto dal suo ultimo album in studio, “Hit Me Hard And Soft”. Nella canzone Billie Eilish parla del suo ideale di amore: un legame forte che non si scioglie mai, neanche nei momenti più difficili, e che dura fino alla morte.

"HIT ME HARD AND SOFT"

"Hit Me Hard And Soft" è il lavoro più coraggioso dell’artista finora, una raccolta tanto diversa quanto coesa di brani, un disco pensato per essere ascoltato nella sua interezza, dall’inizio alla fine. Colpisce a livello di testi e di musiche, mescolando i generi e sfidando i trend mano a mano che ci si addentra nell’ascolto. L’album è un viaggio attraverso un mondo musicale vasto e ampio, che fa provare agli ascoltatori un’intera gamma di emozioni. È ciò che l’artista, vincitrice di 9 GRAMMY e 2 Premi Oscar sa fare meglio e che la consacra come la cantautrice più emozionante del suo tempo.

L’intero album è stato scritto da BILLIE EILISH e dal fratello FINNEAS, suo fedele collaboratore, che ha anche prodotto il disco. Sono presenti anche il batterista che suona con loro live, Andrew Marshall e l’Attacca Quartet, i cui archi sono un filo conduttore di “HIT ME HARD AND SOFT” che lega tutte le 10 tracce.

Billie Eilish farà tappa in Italia con il suo nuovo tour mondiale l’8 maggio 2025 all’Unipol Arena di Bologna, data andata sold-out in pochi minuti e che promette uno spettacolo immersivo e indimenticabile, grazie anche alla configurazione del palco a 360°.