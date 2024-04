New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Eyes Closed" degli Imagine Dragons

Da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5, “Eyes Closed", il nuovo singolo degli Imagine Dragons. La band - hitmaker assoluti che vantano 48 dischi di Platino e 5 Oro solo in Italia, 98 milioni di album venduti, una vittoria ai Grammy Awards, nonché numerose posizioni al #1 nelle chart Billboard e nelle classifiche radio - pubblica il loro nuovissimo singolo “Eyes Closed", un brano ipnotico che mescola sonorità elettroniche, rap e rock. La produzione fa da contraltare a versi abilmente scritti e caratterizzati da un’attitudine spavalda. Il frontman Dan Reynolds canta su beat grintosi che includono anche synth e archi stridenti, il testo è senza scusanti e senza compromessi e culmina in una proclamazione di sicurezza: “I could do this with my eyes closed (lo posso fare benissimo ad occhi chiusi!)”.

LE PAROLE DI DAN REYNOLDS

Riguardo alla canzone, il frontman Dan Reynolds racconta: “Dopo essermi preso un po' di tempo per me e averlo trascorso con la mia famiglia e le persone che amo, ho provato il forte desiderio di tornare alle sonorità musicali che fin dagli inizi mi hanno dato più gioia, realizzando però la nuova musica con un nuovo approccio e una nuova mentalità. Dopo essere stati una band per oltre 10 anni, il mondo ora sembra molto diverso. Ma alcune cose rimarranno per sempre le stesse. Trovare il giusto bilanciamento tra nostalgia e freschezza è ciò che mi rende più felice in studio. Ci siamo divertiti nel realizzare questo singolo e spero che il pubblico lo apprezzi”.

“Eyes Closed” è solo il primo assaggio della nuova musica che verrà pubblicata quest’anno ed arriva dopo una lunga serie di successi oltre al live straordinario al Circo Massimo davanti ad oltre 70.000 persone, ovvero il dato più alto mai raggiunto l'anno scorso nell'iconica location romana. Quella di Roma è stata l’unica data italiana per il 2023 del “Mercury World tour” che nell'ultimo anno e mezzo ha visto la band multiplatino esibirsi davanti a più di 1,5 milioni di fan in tutto il mondo.