New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Giro con te” di Calcutta, “Can’t Get Enough” di Jennifer Lopez e "Avalanche" dei Thirty Seconds To Mars

CALCUTTA: IN ROTAZIONE RADIOFONICA “GIRO CON TE”

Da questa settimana in rotazione radiofonica “Giro con te”, brano di Calcutta contenuto in “RELAX”, ultima fatica del cantautore di Latina uscito il 20 ottobre per Bomba Dischi/Sony Music, già certificato disco di platino. “Giro con te” è un brano malinconico nello stile dolceamaro e particolare di Calcutta; prodotto insieme a Gaetano Scognamiglio, Andrea Suriani, Giorgio Poi e Myd, vede anche la collaborazione di Luis Sal nella realizzazione del videoclip ufficiale. A partire da giugno 2024, Calcutta sarà nuovamente in tour presso le principali città italiane per proporre dal vivo “RELAX” e i classici del suo repertorio.

JENNIFER LOPEZ: IL NUOVO SINGOLO “CAN’T GET ENOUGH” DA OGGI IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

Da questa settimana in rotazione sulla prima radiovisione d’Italia il nuovo singolo “Can’t Get Enough” (BMG) della superstar mondiale Jennifer Lopez, accompagnato a sorpresa dallo speciale videoclip realizzato dal regista Dave Meyers. “Can’t Get Enough”, primo brano estratto dal nono album in studio di JL “This Is Me...Now” e è stato co-scritto e prodotto nel suo studio di Los Angeles da Jennifer Lopez stessa, Rogét Chahayed, HitBoy, Jeff "Gitty" Gitelman, Angel Lopez, Drew Love, INK, Prince Chrishan, con la supervisione di Brandon Riester, A&R di BMG.

THIRTY SECONDS TO MARS: IL NUOVO SINGOLO È "AVALANCHE"

La band pluripremiata Thirty Seconds To Mars apre il 2024 con il nuovo e potente singolo "Avalanche"."Avalanche" è estratto dal nuovo e trionfante album “It's The End Of The World But It's A Beautiful Day”, la cui pubblicazione è stata anticipata dai singoli “Stuck” e "Seasons" che hanno riscosso successo a livello mondiale. Lo scorso novembre il premio Oscar Jared Leto ha compiuto un'impresa eroica completando la prima scalata dell'Empire State Building a New York City per annunciare il monumentale “Seasons 2024 World Tour” dei Thirty Seconds To Mars. Il tour farà tappa anche in Italia il 24 maggio all’Unipol Arena di Bologna e il 25 maggio al PalaOlimpico di Torino.