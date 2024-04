New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Limone” di chiello, “Malavita” di Coma_Cose, “Non ho bisogno di te” di Noemi, “Fortnight” di Taylor Swift feat. Post Malone

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

CHIELLO: “LIMONE” È IN NUOVI SINGOLO, DA OGGI IN ONDA SU RTL 102.5

Quello che ci ha trasmesso negli ultimi tre anni con la sua musica è qualcosa a cui raramente siamo abituati, una carica emotiva così potente che travolge, investe e non lascia scampo. Chiello ha la capacità di trasferire tutto sé stesso nelle sue canzoni, riuscendo a creare un momento di condivisione intimo e totalizzante con il suo pubblico. Il racconto, iniziato da “Oceano Paradiso” e proseguito con “Mela Marcia”, adesso continua con “LIMONE” il suo nuovo singolo, da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Questo brano evidenzia come la distanza emotiva che si potrebbe venire a creare tra due persone è a volte peggio dell’assenza fisica. Un vuoto logorante tanto quanto l’incapacità di trovare una soluzione unito alla decisione di soffocare le proprie emozioni, quasi come se si volesse punire l’altra persona, ma si finisce per punire soltanto sé stessi.

COMA_COSE: DA OGGI SU RTL 102.5 IL NUOVO SINGOLO “MALAVITA”

A distanza di un anno dalla loro ultima release, i Coma_Cose tornano con in nuovo singolo "Malavita", da oggi in rotazione su RTL 102.5. Prodotto da Merk & Kremont, “Malavita” ha una sonorità inedita per la band, un sorprendente mix che fonde mandolini ed echi di flamenco con un ritmo urban trascinante e molto coinvolgente. Il brano, originale e fresco, ha una prospettiva e uno stile narrativo diversi dal solito, non è una canzone in prima persona, ma il racconto in prosa di uno spaccato di vita. La protagonista della canzone è una donna dal passato burrascoso che decide di cambiare vita andandosene da un contesto opprimente che la tiene prigioniera. Nel testo di “Malavita” si uniscono immagini contemporanee molto vivide a un linguaggio che pesca dal cantautorato anni ‘70, già firma della band che da sempre ama mischiare codici ed epoche musicali.

NOEMI: IL NUOVO SINGOLO “NON HO BISOGNO DI TE” È IN ROTAZIONE RADIOFONICA SU RTL 102.5

Noemi, cantautrice e voce tra le più amate del panorama italiano, annuncia il suo ritorno a distanza di due anni dalla sua ultima uscita discografica, e lo fa con un nuovo singolo, “Non ho bisogno di te”, che da questa settimana sarà in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Scritta da Noemi, Golden Years e Drast, e prodotta da Golden Years e Drast, “Non Ho Bisogno Di Te” è un brano uptempo, una carica di energia che esplode in soli due minuti e mezzo, con un crescendo potente e influenze gospel, che racconta del raggiungimento di una piena consapevolezza di sé stessi e di una totale coscienza della propria identità raggiunta a seguito di una lunga e rigenerante metamorfosi. Il nuovo singolo di Noemi è un inno al coraggio, un’esortazione a non accontentarsi mai ricercando sempre il meglio per sé, senza avere paura di dire di no a tutto ciò che ci è ostile e superfluo, non necessario per la nostra crescita e realizzazione.

TAYLOR SWIFT: DA OGGI SU RTL 102.5 “FORTNIGHT” FEAT. POST MALONE

A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo e attesissimo album di Taylor Swift, “THE TORTURED POETS DEPARTMENT”, la popstar internazionale ha sorpreso i fan annunciando sui social la versione speciale del nuovo progetto discografico, “THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY” per un totale di 31 tracce: «Ho scritto così tante poesie tormentate negli ultimi due anni e volevo condividerle con voi, quindi ecco la seconda puntata di TTPD: The Anthology. 15 canzoni in più. E ora la storia non è più mia... è tutta vostra.» La pubblicazione è accompagnata da “Fortnight”, il primo singolo del progetto discografico da oggi in radio, realizzato in collaborazione con Post Malone per il quale sarà online anche il videoclip ufficiale dalle 2am di sabato 20 aprile. Per annunciare il singolo di apertura della nuova era musicale, Taylor Swift ha dichiarato sui social: «Sono una grande fan di Post per la sua scrittura, la sua sperimentazione musicale e le melodie che crea e che rimangono in testa per sempre. Ho potuto assistere in prima persona alla magia della sua creatività quando abbiamo lavorato insieme a “Fortnight”. Non vedo l'ora che possiate ascoltare questa canzone»