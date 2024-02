New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Lonely Dancers” di Conan Gray e “Love On” di Selena Gomez

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

CONAN GRAY: IL NUOVO SINGOLO “LONELY DANCERS” ANTICIPA IL NUOVO ALBUM “FOUND HEAVEN”

Da questa settimana in radio "Lonely Dancers", il nuovo singolo di Conan Gray, cantautore multiplatino e icona della GenZ, accompagnato dal video musicale diretto da Jason Lester. L’artista ha anticipato l’uscita del singolo qualche giorno fa, svelando anche il suo nuovo progetto musicale, “Found Heaven”, il nuovo album fuori venerdì 5 aprile. “Found Heaven” è già attivo in preorder anche in formato fisico CD e vinile nello shop ufficiale Universal.





SELENA GOMEZ RITORNA IN RADIO CON IL NUOVO SINGOLO “LOVE ON”

Torna in rotazione radiofonica su RTL 102.5 Selena Gomez. Il nuovo singolo è “Love On” e arriva dopo l’incredibile successo del precedente singolo “Single Soon”, arrivato alla seconda posizione della classifica radio in Italia (EarOne) e tra i 20 brani più trasmessi dai network del 2023. Selena Gomez è una delle popstar più famose di sempre: ha venduto oltre 210 milioni di singoli in tutto il mondo e ha ricevuto una nomination ai Grammy per il suo primo EP in Spagnolo, “Revelación” e una agli Emmy per la sua interpretazione all’interno dell’acclamata serie televisiva “Only Murders in the Building”, dove recita assieme a Steve Martin e Martin Short.