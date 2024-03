New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Ma che idea” dei BNKR44, “Stumblin' In" di Cyril, “100 messaggi” di Lazza e “Doctor (Work it out)” di Miley Cyrus e Pharrell

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

CYRIL SULLA PRIMA RADIOVISIONE D’ITALIA CON "STUMBLIN’ IN"

CYRIL è un DJ/producer australiano che sta godendo di un momento di grande popolarità, grazie a vari remix popolari su Tik Tok (ad esempio il remix di "Sounds Of Silence") e "Stumblin' In", hit del 1978 rivista in chiave deep house pop e già top 10 dell’airplay Europeo. Trasformando la melodia pop di fine anni '70 in un gioiello deep house solare, il brano ha suscitato enorme interesse e supporto su Tik Tok, andando dai fan australiani e neozelandesi, fino alla squadra di calcio tedesca del Bayern Monaco, che ha condiviso un video con la canzone. Da questa settimana "Stumblin' In" è in rotazione radiofonica su RTL 102.5.





I BNKR44 SU RTL 102.5 CON “MA CHE IDEA” FT. PINO D’ANGIÒ

I BNKR44 arrivano in rotazione su RTL 102.5 con “Ma che idea”, la nuova versione della celebre hit di Pino D’Angiò “Ma quale idea”. Il gruppo di Empoli e il celebre cantautore campano, che ha fatto la storia della musica Italo Disco e venduto milioni di copie in tutto il mondo, hanno duettato sul palco del Festival di Sanremo durante la serata dedicata alle cover, presentando la nuova versione di “Ma quale idea”, rinominata appositamente “Ma che idea”. Il brano originale è stato riarrangiato dai BNKR44, che hanno aggiunto anche una nuova strofa, appositamente scritta.





LAZZA IN RADIO CON “100 MESSAGGI”

In rotazione su RTL 102.5, “100 MESSAGGI”, in nuovo singolo di Lazza presentato in anteprima, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Aleksander Zielinski, nella serata finale del 74esimo Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston. “100 MESSAGGI”, prodotta dallo stesso Lazza, Drillionaire e MILES, ha immediatamente conquistato il pubblico, viaggiando viralissima sui social e rimbalzando sin dai primi istanti sul web. Le barre di 100 MESSAGGI, che portano la firma dell’inconfondibile penna di LAZZA, si snodano intense e cariche di tensione emotiva, intrecciandosi a una base dove il pianoforte regna sovrano nell'intro: un inizio delicato che poi esplode in un ritornello emotional, trafitto da bassi potenti ad amplificare il ritratto vivido degli stati altalenanti che accompagnano la fine di un rapporto.





MILEY CYRUS: “DOCTOR (WORK IT OUT)” È IL NUOVO SINGOLO PRODOTTO DA PHARRELL

Da oggi in rotazione radiofonica sulla prima radiovisione d’Italia arriva “Doctor (Work it out)”, il nuovo singolo di Miley Cyrus in collaborazione con Pharrell, che ne firma la produzione. "Doctor (Work it out)" è stato annunciato come singolo solo scorso mercoledì 28 febbraio, durante la Paris Fashion Week di metà gennaio 2024 è stata utilizzata come colonna sonora di una sfilata maschile di Louis Vuitton. “Doctor (Work it out)” è il primo singolo del 2024 di Miley Cyrus che arriva a poco più di un anno dal grande successo di "Flowers", singolo che ha ricevuto due Grammy Awards.