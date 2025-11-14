New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





ANNALISA CON “ESIBIZIONISTA”

È “Esibizionista”, il nuovo singolo di Annalisa in radio da oggi e tratto dal nuovo album “Ma io sono fuoco”, uscito il 10 ottobre. Ironia pungente, disincanto scanzonato, per un brano simbolo di questo album che ancora prima di arrivare in radio a cominciato a scalare le classifiche. Annalisa mette in scena la seduzione, l’inganno, la presa di coscienza, e lo fa con ironia, stile e provocazione, raccontando senza sconti episodi di vita noti a tutti. Il nuovo album “Ma io sono fuoco” è un progetto musicale dove il tema del tempo si unisce a quello del fuoco, declinato in varie forme attraverso tutti gli 11 brani che lo compongono. l’album si prepara ora a conquistare i palchi dei principali palasport italiani con "Ma NOI siamo fuoco- CAPITOLO I”: l’artista farà tappa a Jesolo, Padova, Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e Torino.





GEOLIER: “FOTOGRAFIA”

Geolier ha pubblicato a sorpresa poche settimane fa “AMEN Freestyle”, una traccia in cui ha ribadito ancora una volta di essere un fuoriclasse, un artista capace di piegare il linguaggio e la metrica a suo piacimento, con un controllo assoluto. Adesso, reduce dall’annuncio della chiusura del quarto disco, è pronto a tornare con un nuovo singolo dal titolo “FOTOGRAFIA”, da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Forte della sua credibilità in ogni registro, con il brano mostrerà ancora una volta quanto sia uno degli artisti più completi e riconoscibili della scena. La sua autenticità e la sua versatilità, infatti, lo rendono senza dubbio un unicum nel panorama musicale italiano. Dopo un altro anno in cui ha collezionato successi su successi e battuto numerosi record, il rapper è pronto a un nuovo salto live con il “GEOLIER STADI 2026”, che lo porterà nel suo primo tour negli stadi italiani, da San Siro al Maradona.





SELENA GOMEZ: IL NUOVO SINGOLO È “IN THE DARK”

Da questa settimana, “In The Dark”, il nuovo singolo della superstar globale Selena Gomez, è in onda sulla prima radio d’Italia. Si tratta di un inno pop-dance ed è il primo brano della cantante ad uscire dal suo album in collaborazione con il marito e produttore benny blanco, “I Said I Love You First”, acclamato dalla critica e dal pubblico. “In The Dark” vede la star multiplatino candidata ai Grammy collaborare con una lineup di produttori di prim’ordine, quali Andrew Watt, Cirkut e Louis Bell. Assieme a Selena, figurano come autori Ali Tamposi e Justin Tranter. Il brano, spinto da una collisione di synth scintillanti e vibranti, ritmi pulsanti e un groove di basso martellante, raggiunge infine un’intensità febbrile quando la Gomez promette il suo amore incondizionato a un’anima tormentata bisognosa di conforto. Il brano è anche incluso nella colonna sonora della seconda stagione della serie Netflix “Nobody Wants This”.





SOLEROY CON “CALL IT”

Raro è l’amore. Te ne rendi conto subito anche quando hai solo vent’anni. Soleroy, alias di Niklas Müller, non solo lo ha già capito, ma è andato oltre e ha scritto una canzone, “Call It”, da questo venerdì in rotazione su RTL 102.5, in cui ci racconta di un amore al quale ha voluto rinunciare. Soleroy ha scritto una canzone che tramuta le labbra rivolte verso il basso in sorrisi, traduce le lacrime amare in lacrime dolci di risata. Le sue canzoni leniscono, guariscono: medicine contro le asperità da cuori frantumati. Ma è pur sempre una canzone da cuori sfilacciati. Solo che Soleroy non è un sarto e allora rinuncia, perché la vita va avanti e bisogna amarsi abbastanza per saper percorrere il viaggio da soli. “Ho scritto questa canzone su una ragazza che sembrava quella giusta al momento sbagliato e anche per inviare amore a tutti coloro che hanno bisogno di ascoltare una canzone così in questo preciso istante” così l'artista racconta la sua ispirazione per il nuovo singolo, intenso e vibrante.





THE NEIGHBOURHOOD TORNANO CON "PRIVATE"

“Private”, il nuovo singolo dei The Neighbourhood, è in onda sulla prima radio d’Italia, a partire da oggi. La band è un gruppo rock alternativo americano formatosi a Newbury Park, California, nel 2011 e che è rimasto integro fino al 2021. “Private” segna il ritorno sulle scene musicali della band, composta da Jesse Rutherford (voce e tastiere), Zachary Abels (chitarra), Michael "Mikey" Margott (basso e cori) e Jeremy Freedman (chitarra e cori). Bryan Sammis (batteria) e Brandon Fried (batteria e percussioni) sono stati parte della band, uscendo dal gruppo rispettivamente nel 2014 e nel 2022. Il gruppo si esibirà in un’unica data italiana il 4 maggio 2026 all’Unipol Forum di Assago.





TOMMASO PARADISO: “FORSE”

“Forse” è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che da questo venerdì entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Dopo il successo di “Lasciamene un po’”, “Forse” apre un’ulteriore porta del nuovo attesissimo progetto discografico “Casa Paradiso”, in uscita venerdì 28 novembre. Con la scrittura distintiva di Tommaso, particolarmente intima e osservativa, e la produzione di Matteo Cantaluppi, il brano restituisce un ritratto lucido e spontaneo di pensieri sospesi tra istinto, rimpianti e consapevolezza. Il nuovo album “Casa Paradiso” sarà presentato dal vivo in occasione del già annunciato tour nei Palasport che nella primavera del 2026 toccherà tutta Italia: l’artista farà tappa a Roma, Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e Napoli.



