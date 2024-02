New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Texas Hold 'Em" di Beyoncè, “Lovers In A Past Life” di Calvin Harris e Rag ‘N’ Bone Man, “Training Season" di Dua Lipa, “Foglie d’autunno” di Matteo Paolillo e “Happier” di The Blessed Madonna

BEYONCÉ: IL NUOVO SINGOLO È “TEXAS HOLD ‘EM”

È in rotazione radiofonica su RTL 102.5 "TEXAS HOLD 'EM" il nuovo singolo della superstar mondiale vincitrice di 28 Grammy Awards BEYONCÈ! Il brano anticipa l'uscita prevista per il 29 marzo del nuovo album "act ii: RENAISSANCE", il secondo atto dell'album di successo CERTIFICATO ORO in Italia "act i: RENAISSANCE".





CALVIN HARRIS, RAG 'N' BONE MAN - "LOVERS IN A PAST LIFE"

Da oggi in rotazione su RTL 102.5 arriva "Lovers In A Past Life". l grande ritorno del duo dopo il grande successo della hit radiofonica “GIANT” Il Dj/producer hitmaker Calvin Harris insieme all'inconfondibile voce di Rag ‘N’ Bone Man





DUA LIPA: LA SUPERSTAR PUBBLICA IL NUOVO SINGOLO “TRAINING SEASON”

Dua Lipa pubblica "Training Season", il secondo singolo tratto dal suo prossimo album in uscita quest’anno. Parlando del brano, Dua dice: "Avevo avuto una serie di appuntamenti sbagliati, e l'ultimo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La mattina dopo sono arrivata in studio e Caroline e Tobias mi hanno chiesto come fosse andata e io ho subito dichiarato: 'TRAINING SEASON IS OVER'! Come nei migliori pettegolezzi del giorno dopo con i tuoi amici più stretti, ci siamo fatti un sacco di risate e da lì è nato tutto". Il singolo, perfetto per essere suonato in tutte le discoteche, ha raccolto immediatamente apprezzamenti da Billboard e Rolling Stone, che lo hanno definito "un'esplosione di danza neo-psichedelica", a Pitchfork e Vogue, che lo hanno definito una "masterclass pop".





MATTEO PAOLILLO: IL NUOVO SINGOLO È “FOGLIE D’AUTUNNO”

“Foglie D’Autunno”, il nuovo singolo di Matteo Paolillo, è fra le New Hit di RTL 102.5. La canzone è parte della colonna sonora della quarta stagione di Mare Fuori e prodotta da Lolloflow. «È un singolo a cui tengo molto e a cui ho voluto aggiungere un po’ di poesia» racconta Matteo – «Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie, pronti a cadere da un momento all’altro. Eppure, ancora immobili ci guardiamo, in bilico, e ci accorgiamo di essere uguali, con lo stesso destino, le stesse sofferenze e la stessa voglia di essere felici». “Foglie d’autunno” arriva dopo i successi contenuti nel suo primo album “Come te”, “’o Mar For” (Doppio Platino) e “Origami all’alba” (Tre volte Platino) e dopo un tour nelle principali città italiane. Il videoclip del singolo, diretto da Mirko Salciarini, è un racconto visivo potente accanto a Ludovica Coscione, anche lei nel cast della fortunata serie Mare Fuori.





THE BLESSED MADONNA TORNA CON 'HAPPIER' FEAT. CLEMENTINE DOUGLAS

Dopo il successo della sua hit "Mercy", recentemente certificata Oro in Italia, la DJ producer The Blessed Madonna torna con un nuovo singolo intitolato "Happier". Questo brano vede The Blessed Madonna unire le forze per la prima volta con l'astro nascente Clementine Douglas, vincitrice del premio Dance Vocalist Of The Year della BBC R1 nel 2022, ed è molto atteso dopo essere stato testato con successo nei suoi set sulle piste da ballo di tutto il mondo. Nel 2023, The Blessed Madonna ha inoltre tenuto set storici al Sonar, Warehouse Project, Boiler Room a Bali e Homobloc, dove ha suonato b2b con DJ Paulette. Si è esibita anche in 3 set a Glastonbury a giugno, inclusi un set segreto b2b di nuovo con Fred again.. e un live BBC R1 Essential Mix con Annie Mac.