New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Il mio giorno preferito” di Eros Ramazzotti

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

EROS RAMAZZOTTI TORNA CON “IL MIO GIORNO PREFERITO”

A distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale “UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR”, Eros Ramazzotti pubblica un nuovo singolo, intitolato “Il mio giorno preferito” e che da oggi entra in rotazione su RTL 102.5. Scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA – in versione italiana e spagnola – “Il mio giorno preferito” è un brano pop dallo spirito contemporaneo che conferma ancora una volta la capacità di Eros di rinnovarsi. Tra solitudine e desiderio di evasione, il nuovo singolo di Ramazzotti è una rinascita affettiva che trasforma l’ordinario in qualcosa di speciale parlando al cuore senza perdere contatto con il presente. In occasione dell’uscita del nuovo singolo, Eros Ramazzotti ha lanciato un contest mondiale esclusivo che permetterà al vincitore di partecipare al "World Tour Gala Première" previsto il 17 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam. “UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR” inizierà il 14 febbraio 2026 a Parigi, presso la Accor Arena, e sarà anticipato dal doppio appuntamento del 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam per l’esclusivo e unico “WORLD TOUR GALA PREMIÈRE”. Il tour, che sarà diviso in 4 leg, toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina decretando anche l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani. Il cantante di successi come “Più bella cosa”, “Un’emozione per sempre”, “Terra promessa” e “Adesso tu”, farà tappa al Bluenergy Stadium di Udine il 6 giugno, allo Stadio San Siro di Milano il 9 giugno, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 13 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno, allo Stadio Franco Scoglio di Messina il 20 giugno, allo Stadio San Nicola di Bari il 23 giugno e all’Allianz Stadium di Torino il 27 giugno.



