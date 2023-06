New hit di RTL 102.5: RITA ORA - Praising You (feat. Fatboy Slim )

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi.

RITA ORA - Praising You (feat. Fatboy Slim )

Questa settimana arriva in rotazione su RTL 102.5 il nuovo singolo di Rita Ora, Praising You, in collaborazione con Fatboy Slim. Dell'incontro tra una delle artiste britanniche più iconiche del XXI secolo e il Dj che ha fatto la storia dell'EDM, scoppia l'irresistibile nuova hit Praising You (feat. Fatboy Slim ). Si tratta della rielaborazione dell'inno di culto nominato Grammy-topping, che ha campionato “Take Yo’ Praise” di Camille Yarbrough e che quest'anno celebra il suo 25° anniversario. Praising You (feat. Fatboy Slim ) mantiene il classico riff pianoforte e il feel-good chorus dell’originale, introducendo la versione di Rita Ora della storia - una deliziosa metafora per la natura intrecciata dell’amore. Il singolo, che anticipa il nuovo album in uscita il 14 luglio prodotto da Oak Felder, vedrà la partecipazione di grandissimi artisti internazionali come Ariana Grande, Nicki Minaj, Alicia Keys e Usher. Il Video di accompagnamento è stato diretto dal premio Oscar Taika Waititi e vede l’audizione di Rita con un gruppo di ballerini per il ruolo dei loro sogni, con un cameo di Fatboy Slim.