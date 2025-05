New York, timore attentati dell’Isis per il Thanksgiving

La polizia di New York, secondo i media locali, è al corrente della possibile minaccia

Il quarto giovedì di Novembre cade quest’anno il 24, le celebrazioni per il giorno del ringraziamento sono pronte, ma sembra pronta anche la minaccia terroristica. La parata organizzata tutti gli anni da Macy’s viene indicata come un target eccellente nel magazine di propaganda dei terroristi. La polizia di New York, secondo i media locali, è al corrente della possibile minaccia e ha già attuato misure preventive per prevenire attacchi con auto o altri mezzi a motore. Le forze di sicurezza americane hanno già considerato un attacco stile Nizza nella strategia antiterrorismo e si dicono fiduciose sul fatto che la parata di Macy's, che l’anno scorso ha attirato 3,5 milioni di persone. L'allerta comunque è alta anche perchè a New York, lungo il precorso della parata, abita il presidente-eletto, Donald Trump.

