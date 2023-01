Niccolò Macii e Sara Conti: Amore in pista

Ai microfoni di RTL 102.5 News Sara Conti e Niccolò Macii raccontano la loro vita fra sport e amore: «La nostra carriera è iniziata con l’obiettivo delle Olimpiadi. Siamo una coppia che si sta facendo strada e iniziamo ad essere competitivi anche a livello internazionale. C’è ancora tanta strada da fare, alle Olimpiadi manca molto tempo, ma è il nostro obiettivo», esordisce Sara Conti. «Scindere amore e sport è dura e complesso. Siamo entrati in un meccanismo in cui gestiamo bene la relazione e la convivenza. Ovvio, ci sono degli screzi e dei litigi, ma siamo molto maturi sotto questo punto di vista», continua l’atleta.

«Ci siamo fidanzati prima di iniziare a pattinare insieme. Ero molto scettico all’inizio perché ho visto molte coppie distruggersi. Alla fine il nostro amore è la nostra chiave vincente», dice Niccolò Macii. «Nello sport è lei che prende le decisioni, in pista mi ha fatto diventare un atleta serio e mi ha dato una spinta in più. Nella quotidianità invece è lei ad appoggiarsi un po’ più a me», continua.

I due atleti raccontano le difficoltà di far coincidere sport e vita privata: «Le maggiori difficoltà sono la costanza e la completa dedizione a questo spot. A questi livelli ti rendi conto che devi sacrificare la tua vita sotto ogni punto di vista: amici, alimentazione, ecc. Ci sono tante rinunce ma quando raggiungi gli obiettivi è tutto ripagato. La passione è la chiave di tutto, nello sport e nel lavoro» dichiara Sara. «Sicuramente, essendo una vita di sacrifici, impari a dare il giusto valore alle cose e alle persone. Il problema del nostro sport è che è poco comprensibile per le persone che non lo conoscono. Questo ci porta meno visibilità e meno sponsor. Prima delle medaglie è capitato di fare qualsiasi cosa per guadagnare qualcosa per poter continuare ad allenarci per raggiungere i nostri obiettivi e i nostri sogni», aggiunge Niccolò.

Parlando di futuro, Sara dice: «Io non ho un anello al dito. Scherzi a parte, si pensa ad un futuro insieme e a una seria convivenza. Passo dopo passo cresciamo insieme». E Niccolò aggiunge: «Se riusciamo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prestabiliti magari riusciremo anche a comprare casa».